창원공장 전력 20% 목표

전사 운영 효율화 병행

현대로템이 정부의 에너지 절약 기조에 발맞춰 전사적 에너지 절감 활동에 나선다.

현대로템 본사 및 연구소 전경. 현대로템 AD 원본보기 아이콘

현대로템은 전 사업장과 임직원을 대상으로 '에너지 절감 캠페인'을 시행한다고 9일 밝혔다.

이번 캠페인은 차량 운행, 사무환경, 생산설비 등 전 영역에서 에너지 사용을 줄이기 위한 실천 방안을 담고 있다. 우선 임직원과 업무용 차량을 대상으로 차량 5부제를 시행하고, 국내 출장은 화상회의로 대체해 차량 운행을 최소화한다. 불가피한 출장의 경우 친환경 차량과 대중교통 이용을 권장하며, 업무용 차량 역시 친환경 차량으로 순차 교체할 계획이다.

사업장별 에너지 관리 체계도 강화한다. 실내 냉난방 온도는 정부의 에너지 절약 국민행동 지침에 따라 냉방 26도 이상, 난방 20도 이하로 유지한다. 사무실 각 층에는 점심시간과 퇴근 이후 자동 소등 시스템을 운영해 대기전력 낭비를 줄이고, 노후 LED 조명은 고효율 제품으로 교체한다.

재생에너지 사용 확대에도 속도를 낸다. 현대로템은 화석연료 기반 전력 의존도를 낮추기 위해 태양광 발전 설비 확대에 나서고, 올해 안에 창원공장 전체 전력 사용량의 20%를 재생에너지로 전환할 계획이다.

앞서 현대로템은 지난해 창원공장에 태양광 발전 설비를 도입했다. 해당 설비를 통해 연간 929MWh 규모의 재생에너지를 생산하고 있으며, 이는 42KWh 배터리 용량의 소형 전기차를 약 2만2000회 완충할 수 있는 수준이다.

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현대로템 관계자는 "국가적 에너지 위기 상황에 대응하기 위해 전사 차원의 실천 캠페인을 추진하게 됐다"며 "일회성에 그치지 않고 회사의 에너지 체질을 근본적으로 개선하는 계기로 만들겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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