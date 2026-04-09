라스베이거스 예식장서 혼인

결혼 당시 기본 비용 145달러

세계적인 그라피티 아티스트 뱅크시가 단 145달러(약 21만원)로 결혼식을 올린 사실이 뒤늦게 알려지며 화제가 되고 있다.

뱅크시의 작품을 촬영하고 있는 여성의 모습. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

8일(현지시간) 미국 뉴욕포스트 등에 따르면 뱅크시로 알려진 영국 출신 로빈 거닝엄은 2006년 1월 미국 라스베이거스의 한 예식장에서 연인 조이 밀워드와 결혼했다. 해당 사실은 최근 공개된 결혼 증명서를 통해 처음 확인됐다.

이 예식장은 다양한 콘셉트 결혼식으로 유명한 곳으로 예약 없이 방문해도 즉석에서 결혼식을 올릴 수 있는 것이 특징이다.

당시 근무했던 직원은 "2006년에는 주당 수십건의 결혼식이 진행돼 기억이 또렷하진 않지만 두 사람은 별도의 하객 없이 방문했을 가능성이 크다"며 "예식장 측에서 제공한 증인을 통해 결혼이 이뤄졌을 것"이라고 전했다.

2006년 기준 해당 예식장의 기본 결혼식 비용은 145달러로 주례와 배경 음악, 예식장 사용이 포함됐다. 추가 비용을 지불할 시 케이크나 사진 촬영도 가능했으며 당시 사진은 필름 형태로 제공된 것으로 전해졌다.

결혼 당시 두 사람은 런던 이스트 지역의 약 336제곱피트(약 10평) 규모 아파트에 거주한 것으로 나타났다. 해당 주택은 2003년 약 23만5000파운드(약 4억6600만원)에 매입된 뒤 20년 후 약 44만파운드(약 8억7300만원)에 매각된 것으로 알려졌다.

뱅크시는 현재까지도 공식적으로 신원을 밝히지 않은 채 활동하고 있다. 다만 다수의 외신은 그가 영국 브리스틀 출신 로빙 거닝엄이라고 지목해왔다. 그는 추적을 피하기 위해 2008년경 '데이비드 존스'라는 이름을 사용한 것으로 전해졌다. 그의 아내 밀워드는 영국 노동당 소속 정치인이자 보좌 연구원 출신으로, 이후 자선단체 관련 활동을 이어온 정치 전략가로 알려졌다.

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한편 뱅크시는 정치·사회적 메시지를 담은 그라피티 작품으로 유명한 현대미술 작가다. 그의 대표작으로는 '풍선을 든 소녀(Girl with Balloon)'가 있다. 이 작품은 경매 직후 자동 파쇄되는 퍼포먼스로 전 세계적으로 화제를 모았다. 이후 2021년에는 파쇄된 해당 작품이 약 2540만달러(약 376억)에 재판매되며 또 한 번 주목을 받았다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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