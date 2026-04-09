목표치 87% 초과 달성, 우이락 고추튀김 보다 빠른 판매 속도

디진다맛 56%, 양념맛 44%의 고른 판매 비율

롯데GRS는 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아의 신제품 '디지게 매운 돈까스'가 출시 2주 만에 50만개 이상 판매됐다고 9일 밝혔다.

롯데리아에 따르면 이 제품은 출시 직후부터 빠른 판매 속도를 보이며 당초 목표치를 87% 초과 달성했다. 앞서 선보인 '우이락 고추튀김'이 3개월간 100만개, '청주 미친만두·매운만두'가 한 달간 45만개 판매된 것과 비교하면 훨씬 빠른 속도다.

제품은 스코빌지수 약 2만5000 수준의 '디진다맛'과 비교적 부드러운 '양념맛' 두 가지로 구성됐다. 소비자 선택 비율은 디진다맛 56%, 양념맛 44%로 나타났다. 강한 자극을 내세운 제품임에도 상대적으로 고른 판매 비중을 기록한 점이 눈길을 끈다.

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롯데GRS 관계자는 "디지게 매운 돈까스는 매운 맛 트렌드에 발맞춰 전국 롯데리아에서 개인의 맵부심을 테스트하고 경험해볼 수 있도록 선보인 신제품"이라며 "소비자들이 매운 맛 경험을 재미 요소로 받아들인 것으로 보인다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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