에스엔시스, 중국 핵심 조선 클러스터 난통시와 투자 업무협약 체결

조선 기자재 통합 솔루션 전문 기업 에스엔시스 에스엔시스 close 증권정보 0008Z0 KOSDAQ 현재가 32,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,200 2026.04.09 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]에스엔시스, 3.85%↑…"美필리조선소 MASGA 프로젝트 진출" 에스엔시스, 필리핀 MLCC 신공장 전력솔루션 수주 흑자 전환에 성공한 중소형 증권사들...실적 뛰니 주가도 ‘꿈틀’ 전 종목 시세 보기 는 중국 난통시 정부와 현지 생산거점 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 세계 조선 신규 수주의 약 63%를 점유하는 중국 시장 내 영향력을 구조적으로 강화하기 위한 전략적 행보다. 단순 영업 확대를 넘어 현지 생산·서비스·물류를 아우르는 사업 인프라를 구축한다는 점에서 의미가 크다. 난통은 장쑤성에 위치한 중국 최대 규모의 조선·해양장비 제조 클러스터로 양쯔강조선, 시노퍼시픽 등 중국 주요 조선소가 밀집한 전략적 요충지다.

이번 협약을 통해 에스엔시스는 기존 상해법인 중심의 영업·A/S 체계에 생산 기능을 추가하게 됐다. 이에 따라 중국 조선소의 요구에 보다 직접적이고 신속하게 대응할 수 있는 기반을 갖추게 됐다.

에스엔시스는 앞서 상해법인 설립과 함께 현지 시장 맞춤형 제품 라인업을 구축해왔으며, 최근 뉴장저우 조선소에 메탄올 연료공급시스템(LFSS)을 공급하며 레퍼런스를 확보한 바 있다.

중국은 현재 중소형 조선소뿐 아니라 대형 선박 건조량까지도 빠르게 확대되며 글로벌 조선 시장의 중심으로 부상하고 있다. 고사양부터 중저사양까지 전 제품군을 아우르는 에스엔시스의 통합 솔루션 역량이 현지 시장에서 강점으로 부각될 것으로 기대된다.

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에스엔시스 관계자는 "이번 난통시와의 MOU 체결은 급증하는 중국발 수주에 대응하는 동시에 중국을 단순 수출 대상국이 아닌 생산·서비스를 아우르는 글로벌 거점으로 전환하는 계기"라며 "현지화 전략을 통해 중국 조선소들과의 협력을 더욱 강화하고, 글로벌 친환경 선박 전환 흐름에 발맞춰 시장 진출을 본격적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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