신한카드, 블록체인 기반 결제기술 검증…"스테이블코인 경쟁력 강화"

신한카드는 차세대 결제 패러다임 변화에 선제적으로 대응하기 위해 스테이블코인과 블록체인을 활용한 6대 핵심 기술 과제의 개념검증(PoC)을 성공적으로 마쳤다고 9일 밝혔다.

이번 기술 검증은 기존 카드 결제 시스템에 스테이블코인과 블록체인 기술을 결합해 새로운 결제 경험을 제공하고 향후 글로벌 정산, 크로스보더 결제 등 웹3.0 기반 금융 서비스의 확장 가능성을 확인하는 데 중점을 뒀다. 이를 위해 신한카드는 아톤, 블록오디세이 등 국내 블록체인 기술 기업은 물론 솔라나, 파이어블록스 등 글로벌 웹3.0 기업 및 비자, 마스터카드 등 글로벌 결제 네트워크 사업자들과 전략적 파트너십을 체결하고 대규모 기술 검증을 진행했다.

이번 PoC를 통해 검증한 6대 핵심 과제는 ▲블록체인 기반 P2P 결제 ▲디지털자산 통합 결제 인프라 ▲스테이블코인 기반 체크·신용 하이브리드 상품 ▲스테이블코인 기반 크로스보더 송금 및 정산 ▲스테이블코인 결제·교환·정산 네트워크 검증 ▲IC칩 기반 카드형 하드월렛 결제 서비스다.

블록체인 기반 P2P 결제 과제에서는 핀테크 보안기업 아톤과 협력해 글로벌 블록체인 네트워크에서 테스트용 코인 발행, 마이신한포인트의 토큰화 및 코인 전환을 테스트했다. 또 스테이블코인을 통한 고객과 가맹점 지갑 간(W2W) 직접 결제 및 카드대금 납부 시나리오도 검증했다. 디지털 자산 통합 결제 인프라 검증에서는 블록체인 기술기업인 블록오디세이와 협력해 고객이 보유한 외부 디지털 자산 지갑을 활용해 결제 대금과 네트워크 수수료를 납부하고 관리하는 테스트를 수행했다.

글로벌 파트너십을 통한 특화 결제 모델도 구체화했다. 파이어블록스, 마스터카드와 함께 디지털자산 지갑을 기반으로 체크 모드 시에는 스테이블코인이 즉시 출금되고, 신용 모드 시에는 스테이블코인을 담보로 결제 한도가 부여되는 하이브리드 카드를 테스트했다. 또 비자와 함께 크로스보더 송금 및 정산 프로세스를 스테이블코인으로 처리하는 방식을 검증하며 활용 가능성을 점검했다.

이와 함께 솔라나 및 노드 인프라와 협력해 웹3.0 지갑 기반의 스마트컨트랙트와 디지털 자산을 활용한 프로그래머블머니 결제 모델의 설계와 테스트를 진행했다. 스마트컨트랙트란 사전에 합의된 계약 조건을 블록체인상에 프로그래밍 코드로 기록해두고 해당 조건이 충족되면 제3의 중개인 없이 자동으로 계약이 실행되도록 하는 기술이다.

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블록체인 기술기업인 아이오트러스트 등과 협력해 하드월렛을 생성하고 IC카드와 연계하는 블록체인 기반 결제 기술도 자체적으로 설계를 완료했다. 하드월렛은 디지털 자산을 인터넷과 완전히 분리된 실물 기기에 오프라인으로 보관하는 지갑으로 온라인 네트워크에 연결되지 않아 해킹 위험을 원천 차단할 수 있는 것이 특징이다. ?신한카드 관계자는 "이번 개념검증을 통해 기존 법정화폐 기반 결제 시스템과 디지털자산 생태계를 연결하는 브릿지 역할을 충실히 검증했다"며 "결제 및 정산 영역에서 고객 편의성을 높일 수 있는 다양한 비즈니스 모델을 발굴해 향후 원화 스테이블코인 활성화 등 차세대 금융 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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