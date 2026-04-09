울산시, 매곡산단, ‘아름다운 거리’로 재탄생… 노후 산업단지 새 단장
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32억원 투입, 기반시설·경관·근로환경 전면 개선
울산시 매곡 일반산업단지 일대가 정비사업을 통해 쾌적하고 안전한 산업공간으로 탈바꿈한다.
울산시는 매곡일반산업단지의 노후 기반시설을 개선하고 경관을 정비하는 '아름다운 거리 조성사업'을 본격 추진한다. 2006년 조성 이후 약 20년이 지나면서 노후화된 산업단지를 정비해 기업 활동을 지원하고 근로환경을 개선하는 것이 목표다.
이번 사업은 한국산업단지공단이 주관한 '2024년 산업단지 환경조성 통합 공모'에 선정되며 추진 기반을 마련했다. 총사업비는 국비 20억원과 시비 12억원 등 32억원이 투입된다.
울산시는 지난해 기본·실시설계를 마치고 오는 4월 10일 착공해 2027년 6월 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.
주요 내용은 ▲노후도로 정비 ▲보행 친화형 보도 조성 ▲가로수 정비 ▲안내판 정비 ▲근로자 편의시설 확충 등이다. 단순한 시설 개선을 넘어 경관, 안전, 휴식 기능을 고루 갖춘 산업단지로 재편하겠다는 구상이다.
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울산시는 이번 사업이 기업 유치 경쟁력을 높이고 근로자의 만족도를 동시에 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 "매곡산업단지는 지역 자동차 산업을 떠받쳐 온 핵심 공간"이라며 "기업이 투자하고 싶고 근로자가 일하고 싶은 환경을 만들기 위해 현장 의견을 적극 반영해 사업을 추진하겠다"고 전했다.
울산시청.
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