K2 러닝화 미드솔 적용

친환경·복원력 경쟁력 부각

동성케미컬이 친환경 고기능 풋웨어 소재를 앞세워 아웃도어 시장 공략에 나선다.

동성케미컬의 초임계 유체 발포 기술 기반 열가소성 폴리우레탄 수지가 적용된 K2의 슬로우 러닝화 ‘플로잉’. 동성케미컬 AD 원본보기 아이콘

동성케미컬은 초임계 유체(Supercritical Fluid·SCF) 발포 기술 기반의 열가소성 폴리우레탄(Thermoplastic Polyurethane·TPU) 수지 '플로탄(Floathane)'을 아웃도어 브랜드 K2의 슬로우 러닝화 '플로잉'과 '플로잉 레이스' 미드솔에 적용했다고 9일 밝혔다.

SCF 발포 기술은 질소가스를 활용해 미세한 공기층을 형성하는 첨단 공법이다. 해당 기술을 적용한 플로탄은 화학발포제를 사용하지 않아 환경 부담이 적고, 균일한 셀 구조를 통해 가벼우면서도 쉽게 꺼지지 않는 복원력을 확보한 것이 특징이다.

동성케미컬은 플로탄을 통해 미드솔의 기능성을 한층 강화했다. SCF 발포 공정으로 형성된 공기층이 스프링처럼 작용해 착지 시 충격을 효과적으로 흡수·분산하고, 이를 에너지로 전환해 다음 스텝에서 추진력을 높여준다.

동성케미컬은 이번 소재 적용을 계기로 국내외 주요 풋웨어 브랜드와의 협업 확대에도 속도를 낼 계획이다. 울산공장에는 풋웨어용 SCF 사출 물리 발포 설비를 구축해 고객사와의 통합 협업 체계를 강화한다는 방침이다.

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김만식 동성케미컬 TPU사업본부장은 "플로탄은 풋웨어 업계에서 요구하는 기능성과 지속가능성을 동시에 충족하는 소재"라며 "수지 배합과 합성 기술을 기반으로 제품별 특성에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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