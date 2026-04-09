같은 가게서 두 차례 해산물 절도

전통시장에서 몰래 문어, 해산물 등을 훔쳐 삶아 먹은 50대가 결국 경찰에 덜미를 잡혔다.

8일 연합뉴스에 따르면, 울산 중부경찰서는 이날 50대 A씨를 특수절도 혐의로 구속해 검찰에 넘겼다.

A씨가 전통시장에서 훔친 문어. 경찰청 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

A씨는 지난달 16일 0시께 울산 중구 한 전통시장에 있는 해산물 수족관에서 문어 1마리, 고둥 여러 개를 꺼내 가져간 혐의를 받는다. 심지어 그는 2주 전에도 같은 가게에서 문어 2마리를 몰래 꺼내 자택으로 가져가 삶아 먹은 것으로 조사됐다.

신고를 받은 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV를 통해 인상착의를 특정한 후, 해당 전통시장에 모습을 드러낸 A씨를 붙잡았다. A씨는 경찰에 "배가 고파 훔쳤다"고 진술한 것으로 전해졌다.

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경찰 관계자는 매체에 "소상공인을 대상으로 한 절도가 반복되면서 불안이 커지고 있다"며 "피해 예방과 검거를 위해 적극적으로 대응할 것"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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