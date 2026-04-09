전용 74~183㎡ 263가구

청간해변 인접…오션뷰 눈길

한국토지신탁이 강원도 고성군에서 선보이는 '르네오션 고성 퍼스트뷰' 견본주택을 10일 개관하고 분양 일정에 돌입한다.

10일 견본주택을 개관하고 청약일정에 돌입하는 강원도 고성군 '르네오션 고성 퍼스트뷰' 조감도. 한국토지신탁 제공 AD 원본보기 아이콘

한국토지신탁이 시행하고 금강종합건설이 시공하는 이 단지는 고성군 토성면 청간리 1에 지하 1층~지상 최고 29층 3개 동, 전용 74~183㎡ 총 263가구 규모로 지어진다. 아파트는 전용면적별로 ▲74㎡ 28가구 ▲ 84㎡ 198가구 ▲109㎡ 26가구 ▲117㎡ 4가구 ▲130~183㎡ 7가구 등으로 구성된다.

청약 일정은 ▲13일 특별공급 ▲14일 1순위 ▲15일 2순위 등이다.

단지는 청간해변과 맞닿아 있으며, 바다를 향해 열린 동 배치 구조로 대부분 세대에서 바다를 조망할 수 있다. 주변에는 청간정 등 고성 8경이 있으며, 스킨스쿠버·서핑 시설도 갖춰져 있다.

현재 강원 고성과 속초 일대에는 동서 고속화 철도, 동해 북부선 철도 사업이 추진 중이다. 동서 고속화 철도사업은 경춘선 춘천역에서 속초를 잇는 93.7㎞의 단선철도를 건설하는 프로젝트로, 개통 시 서울 용산에서 속초까지 1시간 39분이면 오갈 수 있다. 동해 북부선은 강릉~제진을 연결하는 철도 사업이다.

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회사 측은 세컨하우스 수요 등을 겨냥한 특화설계를 적용한다. 전용 117㎡ 이상 중대형 타입 전 세대에는 '프라이빗 테라스'를 도입했다. 단지 내에는 야외캠핑장과 다양한 조경을 배치할 예정이다. 2029년 3월 입주 예정이다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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