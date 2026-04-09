국비 포함 1억 7200만원 투입



지역 맞춤형 노동환경 개선 추진

울산시가 고용노동부 주관 노동정책 공모사업 3건에 선정되며 지역 노동환경 개선을 위한 기반을 마련했다.

울산시는 이번 공모 선정으로 산업구조 변화에 대응하고 취약노동자 보호를 강화하는 종합 정책 추진 동력을 확보했다고 전했다. 이에 따라 올해까지 국비 9600만원을 포함한 총 1억7200만원을 투입해 외국인근로자, 취약노동자, 산업현장을 아우르는 지원체계 구축에 나선다.

선정된 사업은 ▲외국인근로자 지역정착 지원사업 ▲취약노동자 교육과 법률구조상담 지원사업 ▲지역노사민정 상생협력 지원사업 등이다.

먼저 외국인근로자 지역정착 지원사업은 생활과 노동 전반에 대한 지원 접근성을 높이는 데 초점을 맞춘다. 울산시는 동구 일산동 테라스파크에 개소 예정인 울산외국인근로자지원센터와 연계해 상담, 한국어 교육, 산업안전 교육 등을 제공하고, 주말 서비스 운영으로 이용 편의도 개선할 계획이다.

취약노동자 지원사업은 제도적 보호 사각지대에 놓인 노동자를 대상으로 권리구제까지 연계하는 것이 핵심이다. 울산노동인권센터와 협력해 기존 상담에 더해 야간 유선·온라인 상담을 신설하고, 진정·신고·구제 신청 및 사건 대리 지원까지 확대한다.

지역노사민정 상생협력 지원사업은 지역 특성에 맞는 사회적 대화를 활성화하는 데 중점을 둔다. 울산시는 노사민정협의회를 통해 석유화학산업 위기 대응과 고용위기 대응 등 다양한 현안을 논의해 온 만큼, 이를 기반으로 '울산형 노사정 상생모형' 구축과 협력 프로그램 운영을 추진할 계획이다.

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특히 제조업 은퇴 숙련인력을 활용해 소규모 사업장의 안전관리 역량을 높이는 '유-키퍼(U-Keeper)' 사업도 함께 추진된다.

울산시 관계자는 "이번 공모사업 선정을 계기로 취약노동자와 산업현장을 아우르는 촘촘한 지원체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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