KB운용, 안전보건경영시스템 국제표준 'ISO 45001' 인증 획득

KB자산운용은 안전보건 체계 고도화를 통한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천 강화의 일환으로 글로벌 인증기관 로이드인증원(LRQA)으로부터 안전보건경영시스템 국제표준 'ISO 45001' 인증을 획득했다고 9일 밝혔다.

ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영시스템 국제표준이다. 사업장에서 발생할 수 있는 유해·위험요인을 선제적으로 관리하고 산업재해를 예방하기 위한 관리체계를 갖춘 조직에 부여한다.

KB자산운용은 ISO 45001 인증을 위해 안전보건 경영방침과 목표를 수립하고 관련 매뉴얼과 절차를 정비했다. 또 위험요인 발굴과 개선, 비상대응체계 구축 등 안전보건관리 관련 활동을 지속적으로 늘렸다. 이밖에도 임직원을 대상으로 한 안전보건 교육, 비상대응훈련, 사무환경 점검 등 예방 중심의 관리 활동도 강화했다. 자산운용업의 특성을 반영해 투자 사업장 운영 과정에서 발생할 수 있는 안전보건 리스크까지 관리 범위를 확대한 부분은 특히 주목할 만하다.

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KB자산운용은 앞으로도 본사 임직원의 안전한 근무환경과 투자 사업장 전반의 관리 수준을 함께 강화해 나갈 계획이다. 김영성 KB자산운용 대표이사는 "이번 ISO 45001 인증 획득은 안전과 보건을 기업경영의 핵심 가치로 삼아 온 결과"라며 "앞으로도 체계적 관리 기반을 강화해 투자자와 고객에게 보다 안정적이고 신뢰도 높은 자산관리 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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