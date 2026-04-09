6500만달러 투자, 공급망 확대

전기차 7000만대 생산 규모 자원 기반 구축

포스코홀딩스가 아르헨티나 염호 인수를 마무리하며 글로벌 리튬 공급망 강화에 속도를 낸다.

아르헨티나 옴브레 무에르토(Hombre Muerto) 염호 전경. 포스코홀딩스 AD 원본보기 아이콘

포스코홀딩스는 7일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 포스코아르헨티나 법인을 통해 캐나다 리튬사우스(Lithium South, LIS)가 보유한 옴브레 무에르토 노스(Hombre Muerto North) 염호 광권 100%를 인수했다고 9일 밝혔다.

이번 인수는 지난해 11월 발표한 투자 계획의 후속 조치로, 인수 금액은 약 6500만달러, 한화 약 950억원 규모다.

옴브레 무에르토 노스 염호는 리튬 추정 매장량 약 158만t에 달하며, 리튬 함량이 높고 불순물 함량이 낮은 고품위 자원으로 평가된다. 포스코홀딩스는 이번 인수를 통해 기존 보유 광권을 포함, 아르헨티나에서 총 1500만t 규모의 염수 리튬 자원을 확보하게 됐다. 채굴 가능성과 수율을 고려하면 최소 300만t 이상의 리튬 생산이 가능할 것으로 전망되며, 이는 전기차 약 7000만대를 생산할 수 있는 수준이다.

포스코홀딩스는 이번 염호 추가 확보로 기존 옴브레 무에르토 광권과의 연계 개발 효과를 높이고, 개발 및 운영 효율 측면에서도 시너지를 기대하고 있다. 현재 운영 중인 연산 2만5000t 규모 1단계 공장과 올해 하반기 준공 예정인 2단계 공장까지 더해지며 중장기 생산능력 확대 기반도 강화될 전망이다.

현지 투자 환경 개선에 대한 기대감도 커지고 있다. 포스코홀딩스는 아르헨티나 정부의 대규모 투자 유치 제도인 'RIGI((Investment Incentive Regime for Large-Scale Investments)' 승인 절차를 진행 중이다. 해당 제도는 에너지·광업·기술 등 전략 산업에 대한 대규모 투자를 유치하기 위한 정책으로, 승인 시 법인세 인하와 관세 면제 등 세제 혜택이 제공된다.

이와 함께 수출대금의 단계적 외화 보유가 허용되는 등 외환 규제 완화도 기대되면서 자금 운용의 유연성 역시 확대될 것으로 보인다. 포스코홀딩스는 RIGI 승인 시 해당 제도를 적용받는 첫 한국 기업이 될 전망이다.

이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장은 "추가 확보한 리튬 자원을 바탕으로 글로벌 시장 대응력과 공급망 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.

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이어진 아르헨티나 연방 경제부 장관과의 면담에서 루이스 카푸토 장관은 "포스코홀딩스의 리튬 사업은 아르헨티나 내 전략 산업 육성과 투자 확대에 기여하는 대표 사례"라며 "RIGI가 조속히 승인돼 프로젝트가 차질 없이 추진될 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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