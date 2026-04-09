차봇모터스, '램 트럭 서울' 팝업 전시장 열어

램 1500 리미티드·RHO 전시

램(Ram)의 한국 어프루브드 리테일 파트너 차봇모터스는 경기도 하남시에 브랜드 팝업 전시장 '램 트럭 서울'을 열었다고 9일 밝혔다.

현재 판매 중인 '램 1500 리미티드'와 'RHO' 모델이 전시됐다. 리미티드는 럭셔리함을 강조한 트림으로 판매 가격은 1억4900만원이며, RHO는 뛰어난 오프로드 주행 성능을 갖춘 고성능 트림으로 1억5400만원이다.

차량에 대한 전문 지식을 갖춘 프로덕트 엑스퍼트가 상주, 방문 고객들에게 각 트림별 디자인, 상품 구성, 주행 성격의 차이 등에 대한 상세한 설명과 맞춤형 정보를 제공하며, 계약 고객 대상 차량 인도도 순차적으로 진행할 예정이다.

차봇모터스는 램 1500의 상품성을 직관적으로 전달하는 동시에, 고객이 안심하고 차량을 구매할 수 있도록 철저한 사후 관리 체계를 구축했다. 전국 총 6개 램 공식 서비스 네트워크를 확보했으며, 향후 전국 주요 거점을 중심으로 서비스망을 순차적으로 지속 확충해 나갈 계획이다.

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정진구 차봇모터스 대표는 "정식 전시장 운영에 앞서 램 1500이 지닌 프리미엄 픽업트럭의 상품성과 차별화된 매력을 현장에서 확인하고, 선제적으로 구축된 서비스 네트워크를 통해 당사의 철저한 고객 관리 의지와 브랜드에 대한 신뢰를 다지는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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