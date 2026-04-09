18일 락뮤직페스티벌

19일 4·19혁명 기념식 열려

서울 강북구가 4·19혁명 66주년을 맞아 이달 10일부터 19일까지 강북구 및 국립4·19민주묘지 일원에서 ‘4·19혁명국민문화제 2026’을 개최한다.

4.19혁명국민문화제 2025 부대행사인 1960 거리재현 퍼레이드 모습. 강북구 제공. AD 원본보기 아이콘

올해로 14회를 맞는 이번 문화제는 기념행사 중심 운영에서 벗어나 공연·전시·체험이 결합된 시민 참여형 문화축제로 확대됐다. 4만여 명의 시민이 참여할 것으로 예상된다.

18일은 행사의 하이라이트다. 오후 1시부터 강북구청사거리~광산사거리 일대가 대규모 문화공간으로 조성되며, 오후 4시 30분부터 약 90분간 '1960 거리재현 퍼레이드'가 펼쳐진다. 오후 7시부터는 특설무대에서 전야제 공식행사와 함께 '락(樂)뮤직페스티벌'이 열린다. 박지현·트리플에스·바다·김소현·손준호·서도밴드 등이 출연한다. 행사 당일 새벽 1시부터 19일 새벽 4시까지 해당 구간 차량 운행이 전면 통제된다.

문화제 기간에는 '제3회 전국 4·19합창대회', 이달 10일부터 5월 9일까지 이어지는 '4·19연극제', 외국인 인플루언서로 구성된 '외국인 4·19 탐방단' 운영 등도 진행된다. 마지막 날인 19일에는 국립4·19민주묘지에서 제66주년 4·19혁명 기념식과 유공자·유가족이 함께하는 '한마음의 날' 행사가 열린다.

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구는 행사 기간 많은 인파가 방문할 것으로 예상해 안전관리계획을 수립하고, 경찰서·소방서 등 유관기관과 협력해 행사장 안전관리와 교통대책을 추진할 방침이다.

4·19혁명국민문화제는 강북구와 4·19민주혁명회, 4·19혁명희생자유족회, 4·19혁명공로자회가 공동 주최하고 4·19혁명국민문화제위원회가 주관한다. 국가보훈부과 서울시, KBS 등이 후원하며 강북문화재단과 신한은행이 협찬한다.

4.19혁명국민문화제 2025 공식행사 전경. 강북구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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