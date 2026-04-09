종이봉투 무상제공 관련 내용 회신

이병권 중소벤처기업부 제2차관이 최근 중동전쟁으로 피해를 보고 있는 제과점업을 방문해 현장 애로를 점검하고 관련 대책을 논의했다.

이병권 중소벤처기업부 제2차관이 8일 서울 종로구 '4월 동행축제 광화문 특별판매전'을 방문해 소상공인 부스를 둘러보고 있다. AD 원본보기 아이콘

9일 중기부는 중동전쟁 확산으로 인한 현장의 피해를 점검하기 위해 대한제과협회 관계자들을 만나 간담회를 개최했다고 밝혔다. 중기부는 앞으로 업종별 소상공인들과의 간담회를 이어갈 예정이다.

이날 중기부는 지난 1일 열린 소상공인 영향 점검 회의에서 대한제과협회가 건의했던 '제과점업의 종이봉투 무상제공'에 관한 내용을 관계 부처의 확인을 거쳐 회신했다.

대한제과협회는 중동전쟁의 여파로 비닐봉지 대신 종이봉투를 무상제공하고 싶으나, 관련 규정상 금지돼있어 이를 한시적으로 완화해달라는 건의를 전달한 바 있다. 이에 중기부는 관계 부처 확인 결과, 제과점업의 경우 종이봉투 무상제공 금지 대상에 해당하지 않음을 확인했다.

중기부와 소상공인연합회는 소공연 누리집(온라인)과 지부(오프라인)를 통해 중동전쟁으로 어려움을 겪고 있는 소상공인이라면 누구나 관련 내용을 신고할 수 있는 '소상공인 애로 신고 센터'를 운영하고 있다. 앞으로도 다양한 채널을 통해 현장 의견을 청취할 수 있도록 추진할 계획이다.

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이 차관은 "제과점업과의 간담회를 시작으로 업종별 협·단체와의 간담회를 진행해 소상공인의 경영 애로를 깊이 있게 청취하고, 관련 지원방안과 제도개선 사항을 마련하겠다"며 "금번 추경안에 포함된 소상공인 지원사업을 신속하게 지원해 중동전쟁 확산으로 경영 애로를 겪고 있는 소상공인들이 빠르게 회복할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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