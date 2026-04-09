임원 및 부서장 약 100여 명 참석

소비자 중심 업무 실천 의지 다져

KB손해보험은 금융소비자 보호를 기업의 최우선 가치로 삼고 이를 전사적 실행 기준으로 정착시키기 위해 '소비자서비스헌장'을 제정하고 선포식을 개최했다고 9일 밝혔다.

KB손해보험이 8일 서울 강남구 KB아트홀에서 금융소비자 보호 실천 의지를 다지는 ‘소비자서비스헌장’ 선포식을 진행한 뒤 기념촬영을 하고 있다. KB손해보험 AD 원본보기 아이콘

KB손해보험은 8일 서울 강남구 역삼동 KB아트홀에서 '소비자서비스헌장' 선포식을 진행했다. 이번 선포식은 '금융소비자 보호'를 최우선 가치로 삼고 고객 중심 경영을 실천하겠다는 의지를 다지는 자리로, 본사 및 수도권 근무 임원과 부서장 약 100여 명이 참석했다.

이날 행사는 고객 중심 CS 특강을 먼저 진행한 뒤, 소비자서비스헌장 선포식과 소비자 보호 실천 다짐 낭독 순으로 이어졌다.

KB손해보험은 이번 소비자서비스헌장 선포를 통해 ▲소비자 보호 최우선 가치 확립 ▲소비자 피해 사전 예방 ▲소비자 불만 신속 처리 ▲소비자 요구 적극 수용 ▲소비자 요청 정보 신속 제공 및 개인정보 보호 강화 등 구체적인 행동 지침을 마련했다. KB손해보험은 이번 선포식을 계기로 전사적 차원의 금융소비자 보호를 위한 노력을 이어갈 방침이다.

구본욱 KB손해보험 사장은 "소비자서비스헌장은 단순한 외침이 아닌 우리 각자의 행동을 바꾸는 기준"이라며 "이번 선포식을 통해 고객의 신뢰를 쌓고, 그 신뢰가 회사를 더욱 강하게 만들 것"이라고 말했다.

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한편 KB손해보험 구본욱 사장은 2026년 상반기 '금융소비자보호자문위원회'에 보험업계 대표로 위촉돼 활동하고 있다. 금융감독원장 직속 조직으로 출범한 이 위원회는 중요 감독·검사 현안 및 제도개선 사항 등을 소비자 관점에서 검토하고 소비자 중심의 거버넌스 혁신을 추진하기 위해 설치됐다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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