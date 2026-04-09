4대 전략 중심 반부패 추진



AI 기반 행정, 체감도 제고

부산교통공사가 대내외 신뢰도 향상을 위한 2026년도 반부패 청렴정책을 본격 추진한다.

부산교통공사는 '내부 변화를 외부 신뢰로' 전환을 목표로 △청렴 의식 내재화 △청렴 환경 조성 △부패 위험 통합 대응체계 운영 △적극행정 기반 신뢰 제고 등 4대 전략을 중심으로 한 청렴정책 추진계획을 수립했다고 전했다.

공사는 정책 실효성을 높이기 위해 사업별 성과를 자체 부패방지 시책평가에 반영, 전사적 참여를 유도할 방침이다. 특히 내부 변화를 위한 핵심 과제로 청렴 교육 과정을 전면 개편한다. 윤리적 의사결정 기준을 제시하는 사례 중심 교육과 직급·업무별 맞춤형 교육을 확대해 현장 적용성을 높인다.

또 성비위 대응 강화를 위해 전담 조직을 신설하고, 금품·향응 수수 등 부패 취약 분야에 대한 집중 점검을 실시하는 등 고위험 비위 행위에 대한 관리도 강화한다.

시민 체감도 향상을 위한 적극행정도 눈에 띈다. 공사는 AI 기반 업무 절차 표준 모델 구축과 사내 법률질의 게시판 운영을 통해 소극적 업무 관행을 개선하고, 홈페이지에 AI 챗봇을 도입해 비업무 시간에도 민원 대응이 가능하게 할 계획이다. 이를 통해 민원 처리 지연과 회피 가능성을 최소화한다는 구상이다.

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앞서 공사는 지난 3월 23일 '반부패 청렴정책협의회'를 열고 올해 추진계획과 지난해 우수사례를 공유했으며, 청렴도 향상과 부패 취약 분야 개선 방안에 대해 논의했다.

이병진 사장은 "청렴은 단순히 비위를 하지 않는 것을 넘어 적극적인 업무 수행으로 시민에게 보답하는 것"이라며 "공정과 책임을 바탕으로 시민이 신뢰할 수 있는 공기업으로 거듭나겠다"고 말했다.

부산교통공사 청렴정책 추진전략. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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