더블유씨피 충주 공장 전경. 더블유씨피 AD 원본보기 아이콘

이차전지 분리막 기업 더블유씨피(WCP)는 국내 신규 고객향 제품 공급을 확정했다고 9일 밝혔다.

WCP는 "해당 배터리 기업은 최근 북미 재생에너지 프로젝트를 중심으로 ESS 배터리 공급을 확대하며 사업 포트폴리오 다변화에 속도를 내고 있다"며 "이에 따라 자사 분리막 공급 확대 가능성도 커지고 있다"고 설명했다.

미국 시장에서는 전력망 안정화와 재생에너지 연계 수요 증가로 ESS 시장이 빠르게 성장하고 있다. 이에 대응해 국내 배터리 기업들은 기존 전기차용 배터리 생산 라인 일부를 ESS용으로 전환하는 추세다. 또 미국 내 생산 거점을 활용해 ESS 사업을 강화하고 있다.

국내에서도 정부 주도의 ESS 중앙계약 시장에 참여하기 위해 배터리 기업들은 국내 공장 일부 라인을 ESS용 배터리 생산라인으로 전환하고 있다.

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WCP는 "그동안 축적해온 고내열·고안전성 분리막 기술력을 바탕으로 ESS 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있다"며 "향후 ESS 시장을 중장기 성장 동력으로 삼고 기술 경쟁력 강화와 고객 기반 확대를 통해 글로벌 분리막 시장에서의 입지를 더욱 공고히 해나갈 계획"이라고 밝혔다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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