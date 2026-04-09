살코기햄·비엔나·후랑크 판매

동원F&B가 100% 제주산 마늘을 활용한 '동원 제주마늘' 브랜드를 런칭하면서 살코기햄, 비엔나, 후랑크 등 신제품 3종을 출시한다고 9일 밝혔다.

동원F&B가 100% 제주산 마늘을 활용한 '동원 제주마늘' 브랜드를 런칭하면서 살코기햄, 비엔나, 후랑크 등 신제품 3종을 출시한다고 9일 밝혔다. 동원F&B 제공. AD 원본보기 아이콘

이 제품은 저온 숙성한 돼지고기와 100% 제주 마늘을 결합한 것이 특징이다. '동원 제주마늘 살코기햄'(300g)의 가격은 5980원이며, '동원 제주마늘 비엔나'(260g)와 '동원 제주마늘 후랑크'(250g)의 가격은 4480원이다.

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동원F&B 관계자는 "제주농협과 손잡고 제주 지역의 우수한 농산물과 자사가 보유한 육가공 역량을 결합해 '동원 제주마늘'을 런칭했다"며 "앞으로도 지역 농가와의 상생을 도모할 수 있는 다양한 제품을 선보일 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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