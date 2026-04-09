목요일인 9일은 아침부터 전국에 비가 내리겠다. 충청권·제주도 등 남부 지역부터 비가 시작돼 오전 6시께 그 밖의 지역으로 확산하겠다. 강원 동해안은 낮 12시부터 비가 내리겠다.

특히 남해안·제주도 일대 천둥·번개와 강풍이 동반될 것으로 보여 안전사고에 유의해야겠다.

서울 광화문 사거리를 지나는 시민들이 우산과 장화 등으로 무장한 채 발걸음을 서두르고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

예상 강수량은 서울·인천·경기 20∼60㎜, 대전·세종·충남 30∼80㎜, 충북 20∼60㎜, 광주·전남 50∼100㎜, 전북 30∼80㎜, 부산·경남 남해안·지리산 부근 50∼100㎜, 대구·경북 20∼60㎜, 제주도 30∼150㎜다. 제주도 산지와 전남 남해안 등은 120㎜ 이상의 많은 비가 예상된다. 강한 비로 인한 시설물·농작물 관리에 유의하고 옹벽 붕괴 등 피해가 없도록 주의해야 한다.

낮 최고기온은 11∼18도로 예보됐다.

이날 오전 5시 기온은 서울 9.2도, 인천 9.6도, 수원 7.1도, 강릉 14.7도, 대전 8.1도, 전주 10.9도, 광주 9.8도, 제주 11.8도, 대구 9.6도, 부산 13.5도, 울산 11.6도, 창원 9.5도 등이다.

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바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼3.5m로 일겠다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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