글로벌 종합 화학기업으로 도약, 비전 시각화

차세대 사업 육성 등 3대 핵심가치 성장전략 마련

SP 삼화( 삼화페인트공업)가 80년 전통과 글로벌 종합 화학기업으로 도약한다는 미래 비전을 담은 신규 CI를 공개했다.

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신규 CI는 80년간 쌓아온 삼화의 신뢰와 기술 전문성을 계승하고 종합화학기업으로 도약하려는 의지를 담고 있다.

로고 디자인은 시인성을 고려한 역동적 서체를 채택해 '솔루션 기업'으로 거듭난 SP 삼화의 변화를 형상화했다. 도료 기술의 노하우를 바탕으로 반도체와 에너지 등 첨단 신소재 영토를 확장해 나가겠다는 혁신 의지도 담겨 있다.

새로운 CI의 핵심 콘셉트는 '전략적 계승과 혁신'이다. SP 삼화는 기존 도료 산업에서 축적한 브랜드 자산을 지키는 동시에 'SP(Solutions for People)'로 도약하기 위한 정체성을 확립했다.

향후 신기술·신사업 확장을 통해 전 세계 고객과 사회에 최적의 해답을 제시하는 '종합 솔루션 기업'으로 거듭나겠다는 100년 미래를 향한 포부를 상징한다.

SP 삼화는 CI 선포와 함께 3대 핵심 가치를 바탕으로 중장기 성장전략을 가속화할 방침이다. 3대 핵심 가치는 전략 사업부문 확장을 뜻하는 '차세대 사업 육성', 미래 연구개발 활성화를 담은 '미래솔루션 창출', 글로벌 경쟁력 강화를 위한 '글로벌 영향력 확대'다.

SP 삼화는 기반 산업의 본원적 경쟁력을 확보하고 미래 성장성을 기반으로 사업 포트폴리오를 재편한다. 첨단 소재와 지속 가능한 기술 혁신을 이뤄내 글로벌 시장에서 신뢰받는 기업으로 성장한다는 방침이다.

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SP 삼화 관계자는 "새로운 CI는 회사의 전문성을 동력 삼아 더 넓은 세계로 나아가겠다는 SP 삼화의 약속을 담고 있다"며 "단순한 로고의 변화를 넘어, 기초 화학 역량을 바탕으로 고객의 삶에 실질적인 가치를 더하는 글로벌 종합화학소재 솔루션 기업으로 도약하겠다는 의지"라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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