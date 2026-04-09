서울 구로구(구청장 장인홍)가 중동 정세 불안에 따른 경제 불확실성에 대응하기 위해 비상경제대책 전담 조직(TF)을 확대 개편했다고 9일 밝혔다.

장인홍 구로구청장(가운데)이 지난달 31일 구청 르네상스홀에서 열린 ‘비상경제대책 전담 조직(TF) 회의’에서 부서별 대응 상황을 점검하고 있다. 구로구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 이번 개편으로 총괄부서를 기존 지역경제과에서 기획예산과로 변경해 재정 투입 검토와 정책 조정 기능을 강화했다. 고유가 피해 지원을 전담하는 '고유가피해지원반'을 신설해 기존 3개 반에서 4개 반 체계로 확대했다.

TF는 비상경제총괄반, 에너지대책반, 민생안정지원반, 고유가피해지원반으로 구성된다. 신설된 고유가피해지원반은 정부가 추진 중인 소득 하위 70% 이하 대상 고유가피해지원금 지급 정책에 선제 대응하기 위해 사업 운영·예산 편성·지급 체계 마련 등을 준비한다.

AD

구는 9일 오전 TF 회의를 열어 부서별 대응 현황을 점검하고 향후 추진 방향을 논의한다. 또한 8일부터 공공기관 승용차 2부제와 공영주차장 5부제를 시행 중이며, 기업 참여형 승용차 요일제와 분야별 신고센터 운영도 병행한다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>