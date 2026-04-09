국산 우유에 알룰로스 추가해

서울우유협동조합이 저당 소비 트렌드에 발맞춰 대체당 알룰로스를 추가한 '더 진한 알룰로스 그릭요거트'를 출시했다고 9일 밝혔다.

서울우유협동조합이 저당 소비 트렌드에 발맞춰 대체당 알룰로스를 추가한 '더 진한 알룰로스 그릭요거트'를 출시했다고 9일 밝혔다. 서울우유 제공. AD 원본보기 아이콘

이 제품은 서울우유의 고품질 원유를 그리스 전통 방식으로 유청을 분리한 꾸덕한 제형의 요거트다. 국산 우유와 유산균으로 만들어 고소하고 산뜻한 풍미에 알룰로스 단맛이 어우러진다.

이 제품은 주요 대형마트와 온라인 채널을 통해 순차적으로 판매를 확대해 나갈 예정이다.

AD

서울우유협동조합 발효유마케팅팀 이은경 팀장은 "건강을 챙기는 동시에 맛도 포기할 수 없는 MZ 소비자들을 겨냥해 대체당 알룰로스를 더한 프리미엄 그릭요거트를 새롭게 출시한 것"이라며 "앞으로도 소비자들의 건강과 입맛을 모두 챙길 수 있는 프리미엄 발효유 제품을 지속 선보이겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>