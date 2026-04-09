국민 1만명 투표로 엠블럼·슬로건 확정…HVDC·배터리·전력반도체 성장축 강조

창립 50주년을 맞은 한국전기연구원(KERI)이 법정기념일인 '전기의 날(4월 10일)'을 계기로 미래 전력산업 100년 비전을 담은 공식 엠블럼과 슬로건을 공개했다. 전력망, 초고압직류송전(HVDC), 배터리, 전력반도체 등 국가 전기 기술 기반을 이끌어온 반세기 성과를 다음 성장축으로 잇겠다는 의미다.

한국전기연구원의 창립 50주년 엠블럼과 슬로건. 한국전기연구원 제공 AD 원본보기 아이콘

한국전기연구원은 9일 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)에서 진행한 대국민 선호도 투표 결과를 바탕으로 50주년 엠블럼과 슬로건을 확정했다고 밝혔다. 이번 투표에는 총 1만명이 참여했다.

엠블럼은 연구원 로고의 파랑과 주황 색상을 활용해 숫자 '50'을 역동적인 붓 터치로 표현했다. 전력·신재생에너지, 모빌리티, 전동기, 배터리·나노 기술 아이콘을 배경에 배치해 미래 전력 생태계의 핵심 역할을 강조했다.

슬로건은 '세상을 밝힌 50년, 더욱 빛날 100년'으로 정해졌다. 연구원이 축적한 전기 기술 역량을 바탕으로 에너지 전환과 산업 전동화 시대를 선도하겠다는 뜻을 담았다.

김남균 한국전기연구원 원장은 "전기 기술의 가치와 연구원의 역할을 널리 알리기 위해 전기의 날에 맞춰 50주년 엠블럼을 공개했다"며 "반세기 역사를 토대로 미래를 선도하고 기업과 국민이 함께하는 연구원으로 도약하겠다"고 말했다.

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한국전기연구원은 오는 11월 예정된 창립 50주년 본행사에 앞서 엠블럼과 슬로건을 활용한 다양한 행사와 콘텐츠를 순차적으로 선보일 계획이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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