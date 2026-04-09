왼쪽부터 허동녕 연구원, 이진혁 연구원, 이현호 대표. 글로벌탑넷 제공 AD 원본보기 아이콘

글로벌탑넷(대표 이현호)이 최근 개최된 부산 기능경기대회 클라우드컴퓨팅 분야에서 금메달과 은메달을 동시에 획득했다고 9일 밝혔다.

이번 대회에서 금메달은 글로벌탑넷 소속 이진혁 연구원이 차지했으며, 은메달은 허동녕 연구원이 수상했다. 두 연구원은 클라우드 인프라 설계 및 운영, 네트워크 보안, 문제 해결 능력 등 종합적인 기술 역량을 평가받는 과정에서 뛰어난 성과를 거둔 것으로 전해졌다.

글로벌탑넷 개발팀은 실무 중심의 기술력과 지속적인 연구개발을 기반으로 이번 대회에서 우수한 성적을 기록하며 클라우드컴퓨팅 분야에서의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

이현호 대표는 "이번 수상은 개발팀의 꾸준한 노력과 기술 혁신이 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 클라우드 기술 역량을 강화해 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

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부산 기능경기대회는 지역 내 우수 기술 인재를 발굴하고 전문 역량을 겨루는 대표적인 행사로, 다양한 산업 분야 참가자들이 경쟁을 펼치는 자리다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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