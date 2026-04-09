AI·디지털 문해교육 '한글햇살버스' 10개 지역서 출범

문해교육기관 446곳으로 확대

올해 성인 문해교육 지원 사업이 확대된다.

9일 교육부와 국가평생교육진흥원은 '2026년 성인 문해교육 지원사업'을 선정 결과를 발표했다. 이 사업은 어르신 등에게 읽기·쓰기·셈하기 등 기초 문해부터 건강, 안전, 금융 등 일상생활에 필요한 역량과 인공지능(AI)·디지털 활용 역량까지 함양할 수 있도록 지원한다.

어르신들이 키오스크에서 메뉴를 주문하고 있다. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

올해 성인 문해교육 프로그램 운영기관은 446곳으로, 지난해보다 33곳이 늘었다.

금융 앱 사용, 병원 무인안내기(키오스크) 사용, 약 봉투 내용 읽기 등 편리한 생활을 위한 교육과 전화금융사기(보이스피싱) 예방법 등 안전한 일상을 위한 교육을 제공하는 '생활 문해 프로그램' 운영 기관은 지난해 67곳에서 올해 73곳으로 확대한다.

또한, 스마트폰 앱 사용법과 AI 서비스를 활용·연계한 프로그램에 참여할 수 있는 'AI·디지털 문해 프로그램' 운영 기관은 지난해 132곳에서 올해 147곳으로 늘린다.

문해교육기관 접근이 어려운 지역을 방문해 AI·디지털 교육을 제공하는 '한글햇살버스' 운영 지역도 지난해 5개 시도에서 10개 시도로 대폭 확대할 방침이다. 기존 서울, 충북, 충남, 전북, 제주 등에서만 운영하고 있지만 이를 부산, 광주, 경기, 강원, 전남, 경남 등에서도 운영하겠다는 계획이다.

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최교진 교육부 장관은 "성인 문해교육 지원사업을 통해 배움의 기회를 놓친 어르신들께서 글을 읽고 쓰는 기쁨뿐만 아니라 AI·디지털 기술을 이해하고 활용할 수 있다는 자신감도 가질 수 있길 기대한다"며 "국민 누구나 인공지능 활용 역량을 키울 수 있도록 실생활 중심의 문해교육 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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