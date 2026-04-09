서울 중구, 지역 주유소와 기름값 할인 협약…10일부터 중구민 혜택
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신당동·서남주유소 할인 적용
서울 중구가 고유가 부담 완화를 위해 지역 주유소와 협력에 나섰다.
구는 지난 7일 신당동주유소·서남주유소와 '중구민 특별 할인 협약'을 체결했다고 9일 밝혔다. 협약에 따라 10일부터 두 주유소에서 중구민을 대상으로 주유 할인 혜택을 제공한다. 할인은 유가가 안정될 때까지 이어질 예정이다.
신당동주유소 전경. 중구 제공.
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신당동주유소(중구 다산로 242)는 리터당 100원 할인과 함께 7만원 이상 주유 시 무료 세차 서비스를 제공한다. 단, 이륜차는 할인 대상에서 제외되며 마일리지 적립·사용은 적용되지 않는다. 서남주유소(중구 통일로 30)는 리터당 350원을 할인한다.
서남주유소 안용덕 대표는 "어려운 경제 상황에서 조금이나마 지역사회에 보탬이 될 수 있으면 좋겠다"며 "이번 협약을 계기로 지속적으로 할인 혜택을 이어갈 예정"이라고 말했다.
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중구민은 주유 시 주민등록증·운전면허증·여권 등 신분증을 제시하면 혜택을 받을 수 있다. 구는 참여 주유소를 점차 늘려나갈 방침이다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
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