273억 투입 2028년 9월 완공 예정

서울 양천구(구청장 이기재)가 노후화된 신월1동 주민센터를 1500평 규모의 복합청사로 탈바꿈시키는 공사에 본격 돌입했다고 9일 밝혔다.

8일 신월1동 주민센터 건립 기공식에서 이기재 양천구청장(왼쪽 다섯 번째)이 주요 참석자들과 함께 첫 삽을 뜨고 있다. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 8일 신월동 129-6번지(전 마을마당 공영주차장) 건립 부지에서 기공식을 개최했다. 행사에는 지역 주민과 관계자 등 300여 명이 참석했으며, 아리장구 예술단 공연과 샌드아트 퍼포먼스에 이어 이기재 구청장을 비롯한 주요 참석자들의 시삽 순으로 진행됐다.

AD

신축 청사는 지하 2층~지상 4층, 연면적 4981.24㎡ 규모로 조성된다. 총사업비 약 273억원이 투입된다. 주민센터·공영주차장·생활체육센터·북카페 등을 갖춘 복합시설로 2028년 9월 완공 예정이다.

이기재 구청장은 "다양한 편의시설을 갖춘 복합청사로 조성해 수준 높은 복지·문화 혜택을 누리는 지역 거점으로 거듭나게 하겠다"며 "안전을 최우선으로 하루빨리 쾌적한 공간을 돌려 드리겠다"고 말했다.

신월1동주민센터 신청사 조감도. 양천구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>