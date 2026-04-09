KAIST 교수협의회와 총장후보추천위원회는 투표를 거쳐 총장 후보에 류석영 교수(1순위)와 배충식 교수(2순위)를 추천하기로 정했다고 9일 밝혔다.

투표는 지난 3~8일 교수협의회 회칙에 따라 조용훈·배충식·류석영 교수 중 1인을 선발하는 1순위 투표와 1순위 당선자를 제외한 2인 중 1인을 선발하는 2순위를 정하는 방식으로 진행됐다.

교수협의회 가입률은 전체 교수의 95%다. 투표에는 회원 총 700명 중 586명(83.71%)이 참여했다. 투표 결과 류 교수가 1순위, 배 교수가 2순위로 총장 후보 추천 대상자로 선출됐다.

교수협의회는 투표 결과에 따라 이사회가 진행하는 차기 총장 선임 절차에 류석영 교수(1순위)와 배충식 교수(2순위)를 추천 후보로 지원할 예정이다.

앞으로 이들은 총장후보발굴위원회에서 발굴한 후보, 개인 자천 지원자들과 이사회 총장후보선임위원회의 심의를 거치게 된다.

이후 이사회는 총장후보선임위원회에서 추천된 복수의 후보자 중에서 최종적으로 총장을 선임하게 되며, 제18대 KAIST 총장은 과학기술정보통신부 장관의 승인을 거쳐 취임할 예정이다.

한편 교수협의회는 투표가 진행되기 전 KAIST가 요구하는 총장의 역할과 자질에 대한 구성원 의견을 수렴했다.

이 과정에서 학생들은 총장 후보 합동토론회 의제 선정과 토론회 진행에 참여하는 등 선거에 실질적인 기여를 했다.

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또 투표에 참여한 교수 대다수(95.56%)는 후보자 토론회에서 제시된 대학 발전 아젠다가 차기 총장의 핵심 정책으로 반영돼야 한다는 데 의견을 같이 했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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