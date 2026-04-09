지원금 1억2000만원 확보

자활참여자 자립역량 강화 기반 마련

질 높은 먹거리 제공 기대

경기 시흥시는 경기시흥남부지역자활센터가 지난 7일 한국자활복지개발원이 주관한 '2026년 지역자활센터 사업장 환경개선 지원사업' 공모에 최종 선정돼 총 1억2000만원의 지원금을 확보했다고 9일 밝혔다.

시흥시청 전경. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 선정은 저소득 주민의 자립을 돕고 지속 가능한 일자리 기반을 마련하기 위한 자활사업의 취지를 실현하는 성과로 평가된다.

지역자활센터는 '국민기초생활보장법'에 근거해 근로 능력이 있는 저소득 주민에게 일자리와 직무훈련 기회를 제공하는 보건복지부 지정 사회복지시설이다. 자활사업은 참여자의 소득 증대와 직업 역량 강화를 통해 스스로 자립할 수 있도록 돕고자 추진된다.

경기시흥남부지역자활센터는 이번 사업을 통해 신규 반찬가게사업단 운영에 필요한 조리ㆍ위생ㆍ안전 환경을 체계적으로 구축할 방침이다. 이를 통해 참여자들은 조리 기술, 식자재 관리, 위생관리, 매장 운영 등 실무 역량을 키우고, 향후 취업이나 창업, 자활기업 전환으로 이어질 수 있는 기반을 마련하게 된다.

아울러, 개선된 환경에서 생산되는 반찬과 도시락은 시흥시 공공 식사 지원 서비스와 연계해 제공될 예정이다. 이는 지역 내 복지 안전망을 강화하는 동시에, 취약계층뿐 아니라 일반 시민에게도 위생적이고 품질 높은 먹거리를 제공해 시민 건강 증진과 공공의 이익 실현에 이바지할 것으로 기대된다.

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심윤식 복지국장은 "자활사업은 시민이 스스로 자립할 힘을 키워주는 중요한 복지 정책"이라며 "이번 공모 선정을 계기로 자활참여자 역량 강화와 지속 가능한 일자리 창출이 이뤄질 수 있도록 시에서도 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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