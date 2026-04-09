경기도교육청이 9일부터 도내 920여 학교를 대상으로 '찾아가는 과학 기반 건강교육'을 실시한다.

이번 교육은 기존 강의·전시 중심 방식에서 벗어나 학생 참여형 체험 중심 활동으로 구성된다.

주요 교육 내용은 ▲척추 측만증·거북목 검사 ▲눈 건강 검사 ▲인공지능 건강 체크 ▲인공지능 아기 돌보기 체험 등 신체 측정 중심 활동이다. 학생들이 자신의 건강 상태를 직접 확인하고 생활 습관 개선으로 이어지도록 설계했다.

경기도교육청이 도내 920여 학교를 대상으로 찾아가는 건강 보건교육을 9일부터 실시한다. 사진은 건강 보건교육에 참여한 학생들이 인터넷을 통해 자신의 건강 상태 등을 체크하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

또한 마약 및 약물 오남용 예방을 위해 연극·뮤지컬 등 참여형 콘텐츠 교육을 병행해 학생들의 흥미와 참여도를 높일 예정이다.

특히 경기도의사협회, 치과의사협회, 한의사협회, 약사회 등 의료단체가 참여해 전문가가 직접 학교를 방문하고 보건교사의 현장 질의에 대한 답변을 데이터베이스로 구축해 향후 인공지능 기반 상담 및 학교 의료 데이터 시스템으로 활용할 계획이다.

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도교육청 관계자는 "이번 찾아가는 건강·보건교육을 통해 지역과 학교 여건에 따른 건강교육 격차를 줄이고 더 많은 학생이 과학 기반 건강교육을 체험할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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