국가보훈부 부산지방보훈청 제대군인지원센터가 중장년 제대군인의 안정적인 사회 진출을 위한 협력 체계를 구축했다.

부산지방보훈청 제대군인지원센터는 지난 8일 센터에서 '상상우리'와 중장년 제대군인 취업지원을 위한 업무협약을 체결했다.

부산지방보훈청이 '상상우리'와 취업지원 업무협약을 맺고 있다. 부산지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 제대군인에게 적합한 직무 채용을 지원하고, 일자리 사업 전반에 대한 정보를 상호 공유하기 위해 마련됐다. 양 기관은 협력을 통해 제대군인의 재취업 기회를 넓히고 안정적인 일자리 연계를 강화해 나갈 계획이다.

협약식에 참석한 신철호 대표는 "이번 협약을 통해 역량과 열정을 갖춘 제대군인들이 다양한 중장년 일자리에서 의미 있는 사회활동을 펼칠 수 있도록 긴밀히 협력하겠다"고 전했다.

제대군인지원센터는 전국 10개소에서 운영되며, 5년 이상 복무한 중·장기복무 제대군인을 대상으로 1:1 진로상담, 채용정보 제공, 교육훈련비 및 전직지원금 지급 등 다양한 취·창업 지원 서비스를 제공하고 있다.

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부산지방보훈청 관계자는 "이번 협약을 계기로 제대군인의 원활한 사회 복귀와 고용 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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