사업비 총 3억6000만원 확보

한양대학교 박물관이 올해 총 8건의 국고지원사업에 잇따라 선정됐다.

한양대학교박물관 전경. 한양대학교 AD 원본보기 아이콘

한양대는 국고지원사업 선정으로 올해 한 해 동안 약 3억6000만원의 사업비를 확보했다고 10일 밝혔다.

이번에 선정된 사업은 인력 양성·데이터 구축·전시 및 교육 프로그램 등 박물관 운영 전 분야에 해당된다.

인력·데이터 분야에서는 문화체육관광부와 국가유산청이 지원하는 전문인력 지원사업(학예·교육), 예비 학예인력 지원사업, 국가유산 DB화 사업, 매장문화유산 미정리유물 보존 및 활용 사업 등 5건이 포함됐다.

전시·대외협력 분야에서도 성과를 냈다. 문화체육관광부와 한국박물관협회가 지원하는 박물관·미술관 주간, K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원사업 등 굵직한 프로젝트에 선정됐다. 이에 따라 총 1억6200만원의 사업비를 별도로 확보했다.

오는 5월 박물관·미술관 주간에는 '뮤지엄×즐기다'와 '뮤지엄×만나다'를 통해 관람객 참여형 전시와 교육 프로그램을 대폭 확대 운영한다. 하반기에는 부산 영도 국립해양박물관과 협력해 'K-뮤지엄 지역 순회 전시·투어'를 진행한다.

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안신원 한양대학교 박물관장은 "이번 선정은 우리 박물관이 견지해 온 연구-전시-교육의 선순환 구조가 대외적으로 인정받은 결과"라며 "대학박물관의 사회적 역할을 더욱 확장해 누구나 자유롭게 향유할 수 있는 열린 문화 플랫폼으로 거듭나겠다"고 말했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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