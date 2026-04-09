경기 성남시(시장 신상진)는 중동사태 여파에서 민생경제 안정을 도모하기 위해 올해 예산 429억원을 증액하는 2차 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 9일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 추경의 핵심은 '에너지 안심지원금'이다.

시는 증액된 예산의 98%인 420억원을 투입해 41만 모든 가구에 10만원씩을 지급한다.

이는 정부의 소득 하위 70% 이하 국민 대상 고유가 피해 지원금과 별개로 추진돼 중복해서 받을 수 있다.

성남시는 '에너지 기본 조례' 개정 등 근거 마련을 마치는 대로 다음 달 초부터 지급할 계획이다.

지역 경제 활성화를 위한 예산도 증액했다.

시는 소상공인 특례보증 출연금(5억원)과 점포 경영환경을 개선해 주는 소상공인 희망팩 사업비(1억7500만원)를 이번 추경에 포함했다.

이 외에도 에너지 절약 실천을 위해 걷기운동 활성화를 유도하는 모바일 걷기 앱 '워크온' 사업비(2억원)를 추경에 편성했다.

이번 2차 추경이 오는 4월 16일 개회하는 '성남시의회 제310회 임시회'에서 의결되면 성남시의 올해 총예산 규모는 애초 4조1804억원에서 4조2233억원으로 1.03% 늘게 된다.

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신상진 성남시장은 "이번 추경은 고유가 등 대외적 경제 위기 속에서 시민들이 일상을 유지할 수 있도록 돕는 안전판 역할을 할 것"이라고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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