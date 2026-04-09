경기도가 이달 9일부터 22일까지 '안전 분야' 공익제보를 받는다.

이번 집중 접수는 '경기도 공익제보 핫라인'에 대한 도민의 관심을 높이고 제도를 활성화하기 위해 마련됐다.

안전 분야 대표적 공익침해 행위로는 ▲불법 하도급 ▲관급공사 자재 빼돌리기 ▲건설업·기술자 불법 명의대여 ▲건설업 등록 기준 위반 ▲현장 건설기술인 미상주 등이다.

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경기도는 집중 신고 기간 신고 활성화를 위한 맞춤형 홍보도 추진한다. 안전 분야 주요 공익침해 유형과 신고 방법을 담은 홍보물을 도내 주요 건설 현장에 배부하고, 건설안전 관계자 등을 대상으로 찾아가는 간담회를 개최하는 등 적극적인 홍보를 통해 도민 참여를 유도할 예정이다.

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안상섭 경기도 감사위원회 위원장은 "안전은 모두의 관심과 참여로 함께 만들어가는 것"이라며 "집중 신고 기간 운영을 통해 건설 현장 관계자들이 공익제보 제도를 보다 잘 이해하고, 공익침해행위를 적극적으로 신고해 경기도 내 안전한 건설 문화 정착과 사고 예방에 기여하길 기대한다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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