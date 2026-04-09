용인시 처인구, 용인테크노밸리 일반산업단지 내 녹지 옹벽 점검
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합벽식 옹벽서 문제 발견
시공사, 문제 해결 방안 논의
경기 용인특례시(시장 이상일) 처인구는 7일 '용인테크노밸리 일반산업단지' 현장 점검을 진행했다.
용인특례시 처인구가 지난 7일 용인테크노밸리 일반산업단지 내 녹지 옹벽을 점검하고 있다. 용인시 제공
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이번 점검은 산업단지 녹지 내 옹벽에 결함이 발견됐다는 의견이 제기됐기 때문이다.
이날 점검에는 시 공직자와 시공사, 정밀안전점검 용역사 관계자들은 ▲구조물 변형 및 균열 상태 ▲현장 및 주변 안전 확보 조치 ▲결함 발생 원인 ▲향후 조치 계획 등을 면밀히 확인하고, 문제 해결 방안을 논의했다.
문제가 확인된 합벽식 옹벽은 '제2종시설물(지면으로부터 노출된 높이 5m 이상인 부분 합이 100m 이상인 옹벽)'이다.
점검 결과 이 옹벽은 정밀안전점검 실시 중 계획선형 오차(전도/기울기)가 4% 이상 진행된 것으로 확인됐고, 안전등급은 'D등급(미흡)'이나 'E등급(불량)'으로 지정될 것으로 예상된다.
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구 관계자는 "결함을 확인한 옹벽은 정밀한 분석이 필요하다고 판단해 정밀안전진단을 진행할 예정"이라며 "결과를 바탕으로 보수와 보강이 필요한 사안을 신속하게 조치할 것"이라고 말했다.
용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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