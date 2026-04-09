경기도, 도시숲 302곳 '현장 점검'
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경기도가 5월말까지 도내 도시숲 302곳에 대한 점검에 나선다.
경기도는 4월부터 5월 말까지 군포시와 안산시 등 도내 22개 시군을 대상으로 '2026년 상반기 도시 숲 조성 분야 국도비 보조사업 현장점검'을 실시한다고 9일 밝혔다. 점검 대상은 올해 신규 사업 266곳, 2024~2025년 이월 사업 36곳 등 총 302곳이다.
점검반은 각 현장을 직접 방문해 공정률과 행정절차 이행 여부 등 사업관리 전반을 확인하고, 수목 식재 수종과 식재 밀도가 적절한지, 병해충이나 재해 피해가 없는지, 시설물 설치 및 유지관리 상태는 양호한지 등 기술적인 부분까지 점검한다.
안양시 대안여중 학교숲
또한 수종 선택이나 시설물 설치 상태 등에서 보완이 필요한 사항은 현장에서 개선 방향을 제시하고, 우수한 시군 사례는 적극적으로 발굴해 전 시군에 공유한다.
경기도는 4월 초 군포시와 안산시, 광주시를 시작으로 주 단위의 일정에 따라 점검을 진행하고, 6월 중 종합 결과를 정리해 사후 관리에 활용할 계획이다. 점검 과정에서 확인된 보완 사항은 해당 시군에 보완 조치를 통보하고, 이후에도 지속적인 모니터링을 이어가기로 했다.
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이태선 경기도 정원산업과장은 "도시 숲은 도민의 삶의 질과 직결되는 중요한 생활 기반시설"이라며 "현장 중심 점검을 통해 사업의 완성도를 높이고 도민들이 어디서나 쾌적하고 안전한 녹지 공간을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
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