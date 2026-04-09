경기도교육청이 교사 석사학위 지원 대상자 100명을 선발했다.

선발 대상은 교육대학원 석사과정 입학 예정자로 도내 공립 유치원, 공·사립 초·중·고·특수학교에 재직 중인 교육경력 5년 이상 교사다.

선발 분야는 ▲교육과정 ▲경기 미래 교육 ▲전공 심화 ▲현장 문제해결 등이다.

도교육청은 선발 교원에게 학기당 수업료의 50%(최대 150만원)를 최대 6학기까지 지원한다. 다만 학위 취득 후 지원받은 학기 기간만큼의 의무 복무를 해야 하며, 매 학기 연구 결과를 공유하고 학위 취득 이후에는 학교 현장의 정책실행을 지원해야 한다.

도교육청 관계자는 "교사 석사학위 과정 지원 사업은 교사의 학문적 성장을 지원하고 연구 성과를 학교 현장에 확산해 경기 미래 교육 실행 기반을 강화하고 있다"며 "교사 전문성이 학교 교육과 정책으로 이어지도록 지원을 강화하고 성과 확산의 선순환 체계를 확대하겠다"고 말했다.

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도교육청은 앞서 2023년부터 2025년까지 567명을 선발해 지원했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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