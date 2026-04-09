파3 콘테스트서 선수와 일일 캐디 호흡

지인 소개 통해 만나 평소 두터운 친분

송중기 9번 홀 임성재 대신 플레이 미소

임성재가 마스터스 개막 이벤트인 파3 콘테스트에서 배우 송중기와 호흡을 맞췄다.

그는 8일(현지시간) 미국 조지아주 오거스타 내셔널 골프클럽 파3 코스에서 열린 파3 콘테스트에서 평소 친분이 있는 송중기와 함께 플레이를 했다. 송중기가 임성재의 일일 캐디로 골프백을 멨다. 흰색 슈트에 골프백을 메고 캐디로 변신했다. 임성재는 '헐크' 브라이슨 디섐보(미국), 리하오퉁(중국)과 함께 파3 콘테스트에 출전했다.

임성재와 송중기는 2021년 지인의 소개로 알게 됐다. 골프를 통해 친해졌다. 비시즌 기간 서로 왕래할 정도로 가까운 사이다. 2022년에는 송중기가 임성재의 결혼식에 하객으로 참석하기도 했다. 임성재가 송중기에게 좋은 추억을 만들어주고 싶어 파3 콘테스트에 함께 가자고 제안한 것으로 알려졌다.

임성재가 마스터스 이벤트인 파3 콘테스트 1번 홀에서 티샷을 하고 있고, 배우 송중기는 캐디백을 메고 임성재의 플레이를 지켜보고 있다. 오거스타=로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

파3 콘테스트는 1960년 시작된 마스터스의 전통이다. 선수들은 아내와 여자 친구, 아이들을 캐디로 동반해 마음껏 축제 분위기를 즐긴다. 경기 결과에 따른 시상도 한다. 올해는 전체 참가 선수 91명 가운데 79명이 파3 콘테스트에 나섰다. 여기에 본대회는 출전하지 않지만, 역대 우승자 9명도 함께 했다.

임성재는 파3 콘테스트에 4번째 나섰다. 2022년 부모님을 캐디로, 2023년과 2024년에는 아내와 함께 파3 콘테스트에 참가해 추억을 쌓았다. 지난해에는 본대회에 집중하기 위해 파3 콘테스트에 불참했다. 임성재의 마스터스 개인 최고 성적은 2020년 공동 2위다.

골프 애호가로 알려진 송중기는 영국 R&A 홍보대사로도 활동하고 있다. 골프를 통해 다양한 사회 공헌 활동에 참여하며 전 세계 투어 현장을 누비고 있다. 송중기는 이날 파3 콘테스트 9번 홀에서 임성재를 대신해 플레이를 하기도 했다. 80대 타수를 치는 수준급 골퍼다.

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한국의 연예인이 마스터스 파3 콘테스트에서 캐디로 나선 사례는 꽤 있다. 가수 이승철은 2011년 양용은의 캐디로 나섰고, 배우 배용준은 2015년에는 배상문의 캐디백을 들었다. 배우 류준열은 2024년 김주형의 캐디로 나서 주목받았다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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