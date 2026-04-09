이스라엘, 레바논 내 헤즈볼라 공격

호르무즈 해협에서 항해중인 해군 함정. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이란 파르스 통신은 8일(현지시간) 호르무즈 해협의 유조선 통행이 이스라엘의 휴전 위반 탓에 다시 중단됐다고 밝혔다. 다만 이란 당국은 공식적인 입장을 아직 내놓지 않고 있다.

이날 알자지라 등 외신에 따르면 파르스 통신은 이스라엘의 공격에 대한 대응으로 "호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 운항이 중단됐다"고 보도했다.

미국과 이란의 극적 합의로 2주간 휴전이 발효된 이날 오전 유조선 2척이 이란 당국의 허가를 받아 해협을 안전하게 통과했다.

그러나 이스라엘이 레바논 내 헤즈볼라를 겨냥해 '역대 최대 규모'의 공습을 이어가며 긴장이 다시 고조되자 이란 측이 해협 통제를 다시 강화한 것으로 보인다.

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이란 타스님통신도 소식통을 인용해 이스라엘이 레바논에 대한 공격으로 휴전 협정을 계속 위반할 경우 이란이 휴전 협정에서 탈퇴할 것이라고 보도했다. 이 관계자는 이번 휴전이 레바논 등 관련 지역 전체에 적용된다고 강조했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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