우라늄 매장지 위성 감시 중
이란에 무기 판매국 즉시 관세

도널드 트럼프 미국 대통령 사회관계망서비스(SNS)

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도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 이란과 함께 매장된 농축 우라늄을 제거할 계획이라고 밝혔다. 또 이란에 무기를 판매하는 국가에 대해서는 50% 관세를 부과하겠다고 했다.


트럼프 대통령은 8일(현지시간) 트루스소셜에서 "우리는 이란이 매우 생산적인 정권 교체 과정을 겪었다고 판단한다"며 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 "이란과 협력해 깊숙이 매장된 핵 잔해를 모두 굴착·제거할 것이다"며 "해당 지역은 이전부터 지금까지도 매우 정밀한 위성 감시 아래 놓여있다"고 말했다.


그러면서 "우리는 이란과 관세 및 제재 완화에 대해 협의중이며, 15개 항목 중 다수가 이미 합의됐다"고 주장했다.

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이후 다른 게시글을 통해 "이란에 군사 무기를 공급하는 국가는 즉시 관세가 부과될 것"이라며 "미국에 판매되는 모든 상품에 대해 50%의 관세가 적용된다"고 경고했다. 이어 "(관세는) 즉시 시행되며 어떤 예외도 없다"고 경고했다.


뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr
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