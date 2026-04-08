"모든 책임 제게 있다"…국세청 수용 입장

가수 겸 배우 차은우가 수백억 원대 탈세 의혹과 관련해 재차 사과했다.

차은우. 소속사 판타지오 AD 원본보기 아이콘

8일 차은우는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 저와 관련된 납세 논란으로 팬분들을 비롯한 많은 분들께 실망과 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 입장을 밝혔다. 이어 "국세청의 절차와 결과를 존중하며 더 이상의 혼란이 이어지지 않도록 관련 세금을 모두 납부했다"고 전했다.

앞서 차은우는 지난 1월 국세청으로부터 200억원이 넘는 소득세 추징 통보를 받았다는 보도가 나오며 탈세 의혹이 제기됐다. 당시 그는 "관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠다"고 말한 바 있다.

이날 차은우는 추가 입장을 통해 "제가 충분히 살피지 못한 부분이 있었다면 그 책임 또한 모두 저에게 있다"며 책임을 인정하는 취지로 설명했다. 또 "어떠한 이유로도 '몰랐다'거나 '누군가의 판단이었다'는 말로 회피하지 않겠다"고 강조했다.

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법인 설립과 관련한 논란에 대해서는 활동 과정에서의 판단이었다고 설명하면서도 결과적으로 자신에게 책임이 있다고 했다. 그는 팬들을 향해 거듭 사과의 뜻을 전하며 향후 보다 신중하게 활동하겠다는 입장을 덧붙였다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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