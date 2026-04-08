진보·개혁 단일화 수용 의사도 피력

송순호 더불어민주당 경남 창원특례시장 예비후보가 마산회원구 합성동 공설묘지를 '마산스포츠파크'로 바꾸겠다는 정책 구상을 발표했다.

송 예비후보는 8일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "마산회원구 합성동 공설묘지를 시민 품에 돌려드리고 창원의 새로운 생활체육 중심지로 탈바꿈시키겠다"고 말했다.

송순호 더불어민주당 경남 창원특례시장 예비후보가 정책 공약을 발표하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 "합성동 공설묘지는 400기에 달하는 무연고 분묘와 관리되지 않는 분묘들이 상당수 방치돼 있다"며 "도심 인근에 있으면서도 활용이 제한돼, 도시 공간 활용 측면에서 매우 비효율적이다"고 지적했다.

그러면서 "이러한 공간을 방치할 게 아니라 시민들이 일상 속에서 자유롭게 이용할 수 있는 공간으로 과감히 전환해야 한다"며 "합성동 공설묘지를 전국 최대 규모 생활체육 복합공원, 마산스포츠파크로 조성하겠다"라고 강조했다.

이어 "파크골프장 54홀, 축구장, 배드민턴장, 테니스장, 다목적 실내체육관 등 체육시설과 지역 동호인이 안정적으로 활동할 수 있는 야구장을 함께 조성하겠다"고 공약했다.

또 창원시청 선수단 전용 씨름장 조성, NC다이노스 2군 전용 야외 연습장 및 실내연습장, 선수단 숙소 조성도 약속했다.

송 예비후보는 "사업비는 공사비 380억원, 분묘 이전비 120억원 등 500억원가량이 들 것으로 추산된다"며 "행정절차에 최소 2년이 걸려 2028년 착공, 2029년 준공을 목표로 하겠다"고 설명했다.

아울러 "합성동 공설묘지를 시민 삶 속에 돌려드리는 이 사업은 단순한 스포츠공원 조성을 넘어 창원의 도시 공간 구조를 시민 중심으로 재편하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "시민 누구나 체육과 여가를 누릴 수 있는 환경을 만들겠다"고 다짐했다.

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최근 제기된 진보·개혁 진영 단일화 논의에 대해서는 "진보·개혁 진영 단일화는 필요한 사안이라 생각해 해당 제안에 대해 논의하고 수용할 의사가 있다"면서도 "아직 당이나 후보 간 논의가 없어 구체적 시기나 방식은 당과 캠프 논의를 거친 후에 입장을 밝히겠다"고 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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