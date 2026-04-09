롯데百, 잠실서 '러닝 부트 캠프' 팝업 진행…최대 50% 할인

4월 10~19일 잠실 롯데월드몰 1층서 팝업 개최

평일·주말 러닝 세션 운영…석촌호수 '벚꽃 런'도 마련



롯데백화점이 10일부터 19일까지 잠실 롯데월드몰 1층에서 '러닝 부트 캠프' 팝업스토어를 열고 봄철 러닝 수요 공략에 나선다.

'러닝 부트 캠프'는 다양한 러닝 브랜드의 신상품을 혜택과 함께 소개하는 전문 행사로, 석촌호수와 올림픽공원을 연결하는 '잠실 러닝 벨트' 중심 수요를 반영해 기획됐다. 초보자부터 숙련자까지 모두 참여할 수 있도록 구성된 점이 특징이다. 실제로 지난 3월 잠실점에서는 온러닝, 호카, 나이키 라이즈 등 러닝 특화 매장을 중심으로 관련 매출이 40% 이상 증가하며 높은 관심을 입증했다.

행사에서는 러닝화부터 의류, 용품까지 다양한 브랜드가 참여해 풍성한 할인 혜택을 제공한다. 머렐, 데상트, 소우(SOW) 등은 로드 및 트레일 러닝화 제품을 최대 50% 할인 판매하며, 오클리, 씨엘르, 백퍼센트, 네거티브스플릿클럽, EOU 등은 러닝 의류와 액세서리를 최대 30% 할인된 가격에 선보인다. 또한 샥즈는 인기 제품 '오픈닷', '오픈런'을 최대 15% 할인하고, 신제품 '오픈핏 프로'를 오프라인에서 처음 공개한다.

맞춤형 서비스도 마련됐다. 팝업 중앙 '마킹존'에서는 티셔츠 등에 8비트 게임 콘셉트의 캐릭터와 문구를 새길 수 있는 커스터마이징 이벤트가 무료로 진행된다. 아울러 데상트와 소우에서 제품을 구매한 고객에게는 방수 코팅 서비스도 제공된다.

러닝을 직접 체험할 수 있는 커뮤니티 프로그램도 눈길을 끈다. 평일에는 직장인을 위한 저녁 러닝 세션이 운영되며, 4월 13일에는 '머렐 시티런', 15일에는 '머렐 트레일런'이 진행된다. 주말에는 4월 19일 석촌호수 일대를 달리는 '벚꽃 러닝' 프로그램이 마련돼 계절감을 더한다.

구매 고객을 위한 프로모션도 다양하다. 일정 금액 이상 구매 시 엘포인트와 한정판 러닝 티셔츠를 제공하며, 50만원 이상 구매 고객에게는 러닝 행사 '스타일런' 참여권과 키트를 증정한다. 또한 SNS 참여 이벤트를 통해 음료 이용권과 스포츠 액세서리도 받을 수 있다.

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박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "잠실 지역 러닝 인프라를 기반으로 고객들이 색다른 경험을 할 수 있도록 이번 팝업을 준비했다"며 "실내외를 아우르는 다양한 프로그램을 통해 러닝의 즐거움을 느낄 수 있을 것"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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