미국 도널드 트럼프 대통령이 2주간의 휴전 합의와 관련해 "이란과 긴밀하게 협력할 것"이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지 시간) 백악관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 현지시간 8일 자신의 SNS 트루스소셜에 "이란이 매우 생산적인 정권 교체를 거쳤다고 판단했다"며 이같이 밝혔다.

이어 "우라늄 농축은 더 이상 이뤄지지 않을 것이며, 미국이 이란과 협력해 깊숙이 매립돼있는 핵 잔해를 모두 파내어 제거할 것"이라고 말했다. 또 관세와 제재 완화와 관련해서도 이란과 논의 중이라며, 미국이 이란에 제시한 15개 요구안 가운데 상당수는 이미 합의가 이뤄졌다고 주장했다.

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앞서 트럼프 대통령은 "이란에 무기를 제공하는 국가에 즉각 50% 관세를 부과하겠다"는 입장을 밝힌 바 있다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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