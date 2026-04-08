국도화학과 합작법인 검토

범용 석유화학 구조조정 본격화

리스크·수익성 동시 관리

LG화학이 범용 석유화학 제품인 비스페놀A(BPA) 사업부 지분 일부 매각을 포함한 사업 재편을 검토하며 구조조정에 다시 시동을 걸었다. 석유화학 업황 부진이 장기화하는 가운데 수익성이 낮은 범용 제품 중심의 포트폴리오를 조정하려는 움직임으로 풀이된다.

LG화학 대산공장 전경. LG화학 AD 원본보기 아이콘

8일 석유화학업계에 따르면 LG화학은 이날 충남 대산공장에서 국도화학, 삼일회계법인과 함께 BPA 사업부 관련 전략적 협업을 위한 실사를 진행했다. LG화학과 국도화학은 수년 전부터 BPA 사업부 매각을 두고 논의를 이어왔으며, 실제 실사가 진행된 것은 이번이 처음이다.

LG화학은 BPA 사업부 일부 지분을 국도화학에 매각하고 합작법인(JV)을 설립하는 방안을 포함해 다양한 구조 개편 시나리오를 검토 중인 것으로 알려졌다. 국도화학은 BPA를 핵심 원료로 사용하는 대표적인 수요처로, 이번 협상이 성사될 경우 원재료 공급 안정성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다. LG화학 역시 최대 고객사와의 협력을 강화해 사업 리스크를 줄일 수 있다는 판단이다.

BPA는 폴리카보네이트(PC)와 에폭시 수지 등 엔지니어링 플라스틱의 핵심 원료로, 가전제품과 자동차 부품, 산업용 코팅 및 접착제 등에 폭넓게 활용된다. LG화학은 대산과 여수 공장을 중심으로 생산 설비를 갖추고 있으며, 대산공장에서만 연간 약 16만5000t 규모의 BPA를 생산하고 있다. 국내 BPA 시장 점유율은 지난해 기준 약 42.5% 수준이다.

다만 최근 범용 석유화학 제품 시장은 공급 과잉과 중국산 제품 확대 영향으로 수익성이 빠르게 악화되는 상황이다. 글로벌 BPA 평균 가격은 2024년 t당 175만7000원에서 지난해 164만6000원으로 약 6.3% 하락했다.

이번 지분 매각 검토는 LG화학이 추진 중인 석유화학 사업 구조조정의 연장선으로 읽힌다. LG화학은 비핵심·저수익 사업을 단계적으로 정리하고 있으며, 지난해 4분기에는 중국 에스테틱 사업과 팜한농 태국법인 등 일부 자회사를 매각·청산했다. 태광산업과의 합작사 티엘케미칼 지분도 정리한 바 있다.

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생산 운영 측면에서도 대응에 나섰다. 최근 중동 정세 불안으로 나프타(납사) 수급 차질이 발생하자 여수 2공장 가동을 중단하는 등 탄력적인 운영 조정을 이어가고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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