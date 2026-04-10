[이 주의 책]다모다란의 가치평가 바이블 外

연결의 결핍

수많은 리더십 책이 전략과 스킬을 말하지만, '연결의 결핍'은 조직이 지치는 이유를 개인의 역량 부족이 아니라 리더십의 운영 구조에서 찾는다. 초연결 시대의 조직은 협업툴과 데이터, 회의로 더 촘촘히 묶인 듯 보이지만, 정작 함께 일하는 감각은 약해지고 피로는 깊어졌다. 이 책은 그 역설을 단순한 소통 부재나 세대 차이로 돌리지 않고, 의미·맥락·연결·리듬이라는 보이지 않는 구조가 무너질 때 조직 전체의 흐름이 흔들린다고 짚는다. 리더십을 태도나 스타일이 아니라 하나의 OS, 곧 반복 가능한 운영체계로 재정의하는 지점이 이 책의 가장 큰 힘이다.

책이 제시하는 Leadership OS Cycle은 존재의 기준에서 출발해 연결을 열고, 실행의 리듬을 만들며, 확장으로 나아가는 순환 구조로 정리된다. 중요한 것은 리더십이 결국 한 사람의 성향이 아니라 조직 안에서 어떤 역할을 선택하고 작동시키느냐의 문제라는 점이다. 마지막에 이르러 저자는 리더를 통제자나 카리스마의 소유자가 아니라 설계자, 조율자, 연결자, 복원자로 다시 세운다. 그래서 '연결의 결핍'은 더 잘 이끄는 법을 말하는 책이라기보다, 무너진 협업의 감각을 어떻게 다시 연결할 것인가를 묻는 책에 가깝다. 초연결 시대의 조직 운영을 다시 생각하게 만드는, 꽤 현대적인 리더십 가이드다. (임영수 지음 | 바른북스)

일하는 감각

'열심히'는 이미 기본값이 된 시대다. 이 책은 바로 그 지점에서 출발한다. 성실함만으로는 버틸 수 있어도, 성과까지 보장되지는 않는다는 현실을 정면으로 받아들인다. 저자는 직장인의 소모를 개인의 의지 부족으로 돌리지 않고, 일의 우선순위와 보고 방식, 설득의 순서, 감정의 타이밍 같은 작고 구체적인 선택에서 성과의 차이가 벌어진다고 말한다. 그래서 이 책은 더 많이 하라고 독촉하는 대신, 덜 지치고 더 또렷하게 결과를 남기는 법을 묻는다. 같은 시간을 일해도 덜 흔들리고 더 빨리 끝내는 사람들의 차이를 '체력'이 아니라 '전략'에서 찾는 시선이 선명하다.

책의 장점은 처세술을 가볍게 나열하는 데 그치지 않고, 심리학과 행동과학의 언어로 오피스 생존 전략을 풀어낸다는 점이다. 넛지 이론, 피그말리온 효과, 인지적 유연성, 마음챙김처럼 익숙한 개념들을 직장인의 책상과 회의실, 보고와 관계의 문제로 끌어와 바로 써먹을 수 있게 정리했다. 결국 저자가 말하는 것은 단순하다. 모든 일을 다 잘하려 하지 말고, 중요한 일에 힘을 쓰며, 사람과 흐름, 타이밍을 읽으라는 것이다. 회사 생활은 체력전이 아니라 설계의 문제라는 이 책의 메시지는, 많이 일하는 사람보다 알고 일하는 사람이 오래 살아남는 시대를 정확히 겨냥한다. (사이토 이사무 지음·김양희 옮김 | 동양북스)

위너십 WINNERSHIP

'위너십 WINNERSHIP'은 리더십을 추상적인 덕목이 아니라, 경쟁과 위기 속에서 끝내 승리로 입증돼야 하는 실전 원칙으로 끌어내린다. 저자는 미 육군 야전교범과 전쟁사 사례를 바탕으로, 조직이 살아남고 기억되기 위해서는 결국 이기는 리더의 판단과 기준이 필요하다고 말한다. 이 책은 위기를 맞았을 때 무너지지 않는 태도, 패배의 원인을 살피는 냉정함, 그리고 다시 일어서는 준비가 리더의 핵심 조건임을 강조한다. 리더십을 좋은 말의 집합이 아니라 승패를 가르는 행동의 문제로 다루는 점이 이 책의 가장 큰 특징이다.

책은 위너십의 10원칙을 중심으로 군 조직뿐 아니라 기업과 일반 조직에도 적용할 수 있는 기준을 풀어낸다. 잘못된 리더의 행동이 어떤 실패를 낳는지, 반대로 승자들은 어떤 사고와 행동으로 조직을 이끌었는지를 사례를 통해 짚어가는 방식도 분명하다. 다만 문체와 문제의식은 다소 단호하고 직선적이다. 그럼에도 조직의 목표, 위기 대응, 의사결정의 본질을 선명하게 다시 묻게 만든다는 점에서, 이 책은 '좋은 리더'보다 '이기는 리더'의 조건이 무엇인지 알고 싶은 독자에게 분명한 방향을 제시하는 실전형 리더십 책이다.(남보람 지음 | 드레북스)

신약의 전쟁

신약 개발을 실험실의 연구가 아니라 기술 패권과 자본, 국가 전략이 충돌하는 산업 전쟁으로 읽어낸 책이다. 윤태진 박사는 비만 치료제, 이중항체, ADC, 알츠하이머, 면역질환까지 세계 제약 산업의 핵심 전선을 한 장의 지형도로 펼쳐 보이듯 정리하고, 노보 노디스크·일라이 릴리 같은 빅파마의 움직임 속에서 한국 바이오 기업들이 어디서 기회를 찾는지를 함께 짚는다. 개별 기업 뉴스로는 흩어져 보이던 흐름을 하나의 전략 판으로 묶어 보여준다는 점이 이 책의 가장 큰 강점이다.

책이 더 눈에 띄는 이유는 빅파마 분석에 그치지 않고, 유한양행과 K-바이오의 현실적인 생존 전략까지 끌어내려는 데 있다. 저자는 플랫폼 기술, 틈새시장, 기술이전, 글로벌 BD 전략을 한국 기업의 승부수로 읽어내고, K-DDI·K-BCG 같은 산업 시스템 구상과 BATNA·독소 조항 분석 같은 실무 감각까지 제시한다. 그래서 '신약의 전쟁'은 단순한 산업 해설서라기보다, 연구자와 경영자, 투자자가 모두 참고할 수 있는 전략서에 가깝다. 제약·바이오를 숫자나 기대감이 아니라 판의 구조로 읽고 싶은 독자에게 유용하다. (윤태진 지음 | 바다출판사)

다모다란의 가치평가 바이블

가치를 계산하는 일은 숫자를 다루는 기술처럼 보이지만, 실제로는 어떤 가정을 믿고 어떤 미래를 상상하느냐의 문제에 가깝다. 이 책은 바로 그 지점을 집요하게 파고든다. 현금흐름할인모형, 상대가치평가 같은 기본 틀을 설명하는 데 그치지 않고, 회계상 이익을 실제 현금창출 능력으로 어떻게 바꿔 읽을지, 성장과 수익성, 자본비용이 어떤 조건에서 가치로 이어지는지를 촘촘하게 짚는다. 숫자는 중립적 사실이 아니라 전제의 결과라는 점을 끝까지 밀어붙이는 태도가 이 책의 가장 큰 힘이다.

그래서 이 책은 가치평가를 위한 두꺼운 참고서이면서도, 동시에 판단의 습관을 다시 세우게 하는 책이 된다. 성장주, 신생기업, 부실기업, 부동산, 옵션, 비트코인까지 폭넓게 다루면서도 핵심은 흔들리지 않는다. 중요한 것은 모델 자체보다 상황에 맞는 도구를 고르고, 스토리를 숫자로 번역해 일관된 판단으로 연결하는 일이라는 점이다. 분량은 만만치 않지만, 가격이 아니라 가치를 보려는 투자자와 재무 실무자에게는 결국 한 번은 통과해야 할 책이다. (어스워스 다모다란 지음·이건, 변영진, 홍진채 옮김 | 에프엔미디어)

교양으로서의 패션

우리는 매일 옷을 입지만, 패션을 여전히 취향이나 유행의 문제로만 좁게 보는 경우가 많다. 이 책은 바로 그 익숙한 편견을 뒤집는다. 재단과 봉제, 기모노와 양복, 오트쿠튀르와 기성복의 역사를 따라가며 옷이 단순한 외양이 아니라 몸을 해석하고 규율해 온 사회적 장치였다는 점을 보여준다. 패션이 왜 오랫동안 학문의 주변부에 머물렀는지도 찰나성, 일상성, 여성성이라는 키워드로 짚어내는데, 이 대목은 패션에 대한 편견이 사실은 근대적 가치관의 산물임을 설득력 있게 드러낸다.

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책의 강점은 패션을 미술, 철학, 젠더, 노동의 문제까지 확장해 읽게 만든다는 데 있다. 화려한 산업의 표면만이 아니라 여성 노동의 역사, 근대화 과정에서 양복이 받아들여진 방식, 패션이 언제 작품이 되고 언제 상품으로 남는지를 함께 묻는다. 그래서 이 책은 옷을 잘 입는 법을 알려주는 실용서라기보다, 왜 인간이 옷을 입고 또 그것에 의미를 부여하는지를 생각하게 만드는 지적 입문서에 가깝다.(히라요시 히로코 지음·이현욱 옮김 | 서해문집)

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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