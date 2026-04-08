"환기해도 안 사라져"…전자담배 연기, 벽지에 남아 '간접흡연' 유발

20년간 140여편 연구 종합 분석

폐 넘어 뇌·심혈관까지 전신 영향 확인

비흡연자도 간접흡연으로 유해물질 노출

일반 담배보다 덜 해롭다는 인식이 퍼져 있는 전자담배가 실제로는 폐를 넘어 전신 건강과 주변 환경까지 위협할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 간접흡연을 통해 비흡연자도 유해 물질에 그대로 노출될 수 있다는 지적이다.

강남세브란스병원은 호흡기내과 변민광 교수와 오하이오주립대학교 로렌 E. 월드 교수, UC 샌디에이고 의과대학 로라 E. 크로티 알렉산더 교수 연구팀이 전자담배 유해성을 종합 분석한 연구를 수행했다고 8일 밝혔다.

연구진은 지난 20년간 발표된 전 세계 핵심 연구 약 140편을 선정해 전자담배 노출이 인체에 미치는 영향을 다각도로 분석했다. 그 결과, 전자담배는 단순히 폐 건강 문제에 그치지 않고 뇌와 심혈관, 대사 체계 전반에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

구체적으로 전자담배 사용자는 비흡연자보다 대사증후군 발생 위험이 최대 1.4배 높았다. 특히 일반 담배와 전자담배를 함께 사용하는 여성의 경우 중성지방 수치가 최대 3.9배까지 증가한 사례도 확인됐다.

또 전자담배에서 발생하는 니코틴과 나노 입자는 혈관 내피세포를 손상시켜 동맥경화, 혈압 상승, 혈관 경직 등을 유발하는 것으로 분석됐다. 뇌에서는 에너지 대사를 방해하고 염증 반응을 일으켜 인지 기능 저하를 초래하며, 뇌졸중 발생 시 손상을 더 키울 수 있다는 점도 확인됐다.

직접 흡연자뿐 아니라 주변인에 대한 영향도 적지 않은 것으로 분석됐다. 연구진에 따르면 전자담배 액상은 가열 과정에서 나노 입자 형태의 '에어로졸'로 변해 공기 중에 퍼지는데, 이는 간접흡연 노출을 일으킬 수 있다.

더 나아가 이 에어로졸이 벽지나 가구 표면에 달라붙으면 '3차 간접흡연' 위험까지 발생한다. 실내 흡연 뒤 환기를 하더라도 표면에 남은 잔류 물질은 수개월간 남아 영유아나 반려동물이 독성에 노출될 가능성이 있다는 것이다.

연구진은 이러한 에어로졸 속 니코틴, 중금속, 각종 독성 물질이 대기오염에도 영향을 미친다고 설명했다. 일부 연구에서는 전자담배 에어로졸로 인한 오염물질을 포함해 현재와 같은 오염 수준이 지속될 경우, 관련 사망률이 2050년까지 두 배로 증가할 수 있다는 전망도 제시됐다.

변민광 교수는 "전자담배가 전신의 장기에 독성을 유발한다는 것이 학계의 공통된 결론"이라며 "전자담배의 위험성을 대중과 정책 입안자, 의료 전문가 모두 인지해야 한다"고 지적했다.

이번 연구 결과는 국제 저널 '연간 약리학 및 독성학 리뷰(Annual Review of Pharmacology and Toxicology, IF 13.1)'에 게재됐다.

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한편 질병관리청에 따르면 지난해 국내 일반 담배 흡연율은 2019년 대비 약 12% 감소했지만, 전자담배 사용률은 같은 기간 약 82% 급증한 것으로 나타났다. 그동안 전자담배가 일반 담배보다 덜 해롭다는 인식 속에 연초 담배의 대체재로 자리 잡거나, 흡연 진입 장벽을 낮추는 역할을 해왔다는 지적이 나온다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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