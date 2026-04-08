특정범죄가중법상 알선수재 혐의 피의자

3대 특검 잔여 사건을 수사 중인 경찰이 김건희 여사의 모친 최은순씨를 피의자 신분으로 소환했다. 김 여사가 챙긴 명품 목걸이 등 금품 수수 혐의에 연루됐는지 확인하기 위해서다.


경찰청 특별수사본부는 최씨를 특정범죄가중법상 알선수재 혐의로 불러 조사했다고 8일 밝혔다. 김 여사의 오빠 김진우씨의 장모 자택에서 발견된 이우환 화백의 그림과 김 여사의 반클리프 아펠 목걸이, 금거북이 등이 최씨와도 연관됐는지 들여다본 것으로 전해졌다.

김건희 여사의 모친 최은순씨. 연합뉴스

김건희 여사의 모친 최은순씨. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

앞서 '김건희 특별검사팀'은 김씨 자택을 압수수색했을 당시 이우환 화백 그림은 김상민 전 부장검사, 반클리프 목걸이는 이봉관 서희건설 회장, 금거북이는 이배용 전 국가교육위원장이 각각 김 여사에 청탁 대가로 건넨 것으로 결론 지었다. 특검은 최씨도 이 같은 금품 수수에 연루됐을 가능성을 의심했지만, 특검 수사 기간이 종료되면서 사건을 경찰 특수본에 넘겼다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

'부르는 게 값' 이젠 없어서 못 팔아요…이미 80% 올랐는데 가격 또 50% 뛴다 '부르는 게 값' 이젠 없어서 못 팔아요…이미 80% ...
AD

한편 최씨가 연루된 사건은 2차 종합특검 이첩 대상에서 빠져 경찰이 수사하고 있다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈