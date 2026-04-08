특정범죄가중법상 알선수재 혐의 피의자

3대 특검 잔여 사건을 수사 중인 경찰이 김건희 여사의 모친 최은순씨를 피의자 신분으로 소환했다. 김 여사가 챙긴 명품 목걸이 등 금품 수수 혐의에 연루됐는지 확인하기 위해서다.

경찰청 특별수사본부는 최씨를 특정범죄가중법상 알선수재 혐의로 불러 조사했다고 8일 밝혔다. 김 여사의 오빠 김진우씨의 장모 자택에서 발견된 이우환 화백의 그림과 김 여사의 반클리프 아펠 목걸이, 금거북이 등이 최씨와도 연관됐는지 들여다본 것으로 전해졌다.

김건희 여사의 모친 최은순씨. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 '김건희 특별검사팀'은 김씨 자택을 압수수색했을 당시 이우환 화백 그림은 김상민 전 부장검사, 반클리프 목걸이는 이봉관 서희건설 회장, 금거북이는 이배용 전 국가교육위원장이 각각 김 여사에 청탁 대가로 건넨 것으로 결론 지었다. 특검은 최씨도 이 같은 금품 수수에 연루됐을 가능성을 의심했지만, 특검 수사 기간이 종료되면서 사건을 경찰 특수본에 넘겼다.

AD

한편 최씨가 연루된 사건은 2차 종합특검 이첩 대상에서 빠져 경찰이 수사하고 있다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>