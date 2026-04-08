'함평나비축제' 성공 신화 창출 장본인

농업 분야 기술 보급·산업 활성화 기대

"기술, 현장, 시장 함께 작동하는 구조 만들겠다" 밝혀

제6대 한국농업진흥기술원장에 이석형 전 함평군수가 취임했다. 한국농업기술진흥원 제공 AD 원본보기 아이콘

이석형 전 함평군수가 이달 1일 한국농업기술진흥원(이하 농업진흥원) 제6대 원장에 취임했다.

이석형 원장은 취임사에서 "농업·농민·농촌, 이 모든 영역에서 기술이 현장에서 작동하고 실제 성과로 이어지게 하는 것이 농업진흥원의 역할"이라며, "기술과 현장, 시장이 하나의 흐름으로 작동하는 구조를 만들겠다"라고 포부를 밝혔다.

전남 함평 출신인 이 신임 원장은 함평농고를 졸업하고 전남대학교에서 농학 학사와 행정학·농업 정책학 석사 학위를 받았다.

이석형 원장이 취임사를 발표하고 있다. 한국농업기술진흥원 제공 원본보기 아이콘

이 원장은 제41대부터 제43대까지 3선의 함평군수를 지냈다. 이후 밀알중앙회 총재와 한국곤충산업협회 회장, 산림조합중앙회 회장을 거쳐 농업과 관련된 다양한 분야에서 활동해 왔다.

특히 함평군수 재직 시절에는 '함평나비축제'를 성공시켜 인구 3만도 안 된 깡촌 함평을 전국 축제 반열로 오르게 하는 등 지역 농업과 관광을 함께 발전시켰다는 평가를 받았다. 이 군수의 이런 업적은 아직도 지역사회에서는 '성공 신화'로 회자된다. 한마디로 농업 현장과 산업을 두루 섭렵한 인물로 평가받고 있다.

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농업진흥원은 이 원장의 이런 현장 경험과 리더십을 바탕으로 농업 분야 기술 보급과 산업 활성화를 한층 더 강화할 것으로 보인다. 또한 관련 기술이 실제 소득과 성과로 이어지도록 뒷받침하는 역할도 확대될 것으로 전망된다.

호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



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